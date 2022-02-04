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Dünya şampiyonu boksör eldivenlerini çıkartıp kramponlarını giydi - Son Dakika

Dünya şampiyonu boksör eldivenlerini çıkartıp kramponlarını giydi

04.02.2022 11:11

Ukraynalı Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Oleksandr Usyk, Polissya futbol takımı ile kamp yaptığı Antalya'da, "Eğer size planlarımı söylersem rakibim Anthony Joshua bunları öğrenecek.

Ukraynalı Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Oleksandr Usyk, Polissya futbol takımı ile kamp yaptığı Antalya'da, "Eğer size planlarımı söylersem rakibim Anthony Joshua bunları öğrenecek. Benim planlarım çok büyük. Bunları gerçekleştirmek için çok antrenman yapıyorum." dedi.

Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua'yı yenerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerlerini elinde tutan 35 yaşındaki Usyk, Ukrayna 1. Ligi ekiplerinden Polissya'nın kamp kadrosunda yer aldı.

Ukrayna'da 15 yaşına kadar futbol oynadıktan sonra boksa yönelen Usyk, çok sevdiği futbola Polissya takımı ile dönerek takımın Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki kampına katıldı.

Futbol takımı ile antrenmanlara katılan "Kedi" lakaplı şampiyon boksör, Ukrayna'nın Veres takımı ile yapılacak hazırlık maçında forma giyecek. Usyk'in forvette görev alması bekleniyor.

Amerikan futbolu, basketbol, voleybol sporlarıyla da ilgilenen Usyk'nın geçici süre ile Polissya takımının antrenmanlarına katılıp kulübün tanıtım yüzü olacağı belirtildi.

Usyk, antrenman ve hazırlık maçını takip eden AA muhabirine, Türkiye'de büyük bir misafirperverlikle karşılandığını söyledi. Kendisine ilgi gösterenlere teşekkür eden Ukraynalı boksör, Antalya'daki ortam ve antrenman sahalarını çok beğendiğini ifade etti.

Futbol ve boksun apayrı sporlar olmasına rağmen birbirlerini tamamladığına dikkati çeken Usyk, "Çocukluğumda futbola ilgi duymuştum. Futbol oynamıştım. Futboldaki ayağımı kullanma yeteneğim bana boksta çok büyük fayda sağladı." dedi.

"Boksla ilgili gelecek planların nedir?" sorusuna Usyk, "Planlarımı nasıl açıklayabilirim. Eğer size planlarımı söylersem rakibim Anthony Joshua bunları öğrenecek. Benim planlarım çok büyük. Bunları gerçekleştirmek için çok antrenman yapıyorum." cevabını verdi.

Sürekli çalışarak kendisini her zaman hazır tuttuğunu dile getiren Usyk, "Ringe çıkacağım ilk maçta elimden gelen en iyi performansı göstereceğim. Bunun için çok iyi hazırlanıyorum. Her zaman en üst düzeyle olmam gerekiyor. Boks yaşamımda herhangi bir idolüm yok. Boksör olmasaydım ya atıcı ya da futbolcu olurdum. " diye konuştu.

Ukraynalı ünlü boksörler Kiliçko kardeşler ile zaman zaman görüştüğünü dile getiren Usyk, "Birbirimizi ararız. Yemek yeriz. Hayat hakkında konuşuruz. Onlar bana tavsiyelerde bulunurlar. Çok güzel bir arkadaşlık ilişkimiz var." ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonu boksör eldivenlerini çıkartıp kramponlarını giydi
Dünya şampiyonu boksör eldivenlerini çıkartıp kramponlarını giydi
Dünya şampiyonu boksör eldivenlerini çıkartıp kramponlarını giydi

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Anthony Joshua, Antalya, Futbol, Boks, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya şampiyonu boksör eldivenlerini çıkartıp kramponlarını giydi - Son Dakika


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