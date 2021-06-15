Dünya şampiyonu boksör Ordu'da kampa girecek

Olimpiyat oyunlarında madalya hedefleyen dünya şampiyonu boksör Sürmeneli, 16-29 Haziran 2021 tarihleri arasında Ordu'da kamp yapacak. Türkiye Boks Federasyonu tarafından Ordu'da gerçekleştirilecek kampta sporcuyu yetiştiren Teknik Direktör Cahit Süme görev alacak. Kamp, Durugöl Spor Tesisleri'nde yapılacak. - ORDU

Dünya Şampiyonu Boksör Busenaz Sürmeneli , Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Ordu 'da hazırlanacak.

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