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Dünya şampiyonu cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'nın antrenörü Mehmet Ali Ekin, tarihi zaferi değerlendirdi - Son Dakika

Dünya şampiyonu cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'nın antrenörü Mehmet Ali Ekin, tarihi zaferi değerlendirdi

04.06.2021 13:01

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar finalinde altın madalya kazanarak Türk sporunda bir ilki yaşatan Ayşe Begüm Onbaşı'nın antrenörü Mehmet Ali Ekin, "Ayşe Begüm, daha hala küçücük bir kız çocuğu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar finalinde altın madalya kazanarak Türk sporunda bir ilki yaşatan Ayşe Begüm Onbaşı'nın antrenörü Mehmet Ali Ekin, "Ayşe Begüm, daha hala küçücük bir kız çocuğu. İnanın, bonibonla ikna edip 15 dakika daha fazla koşması için motive ettiğimiz bir kız çocuğu. Başardığı şeyler dünyalara bedel." dedi.

Antrenör Ekin, tarihi başarıyı AA muhabirine değerlendirdi.

Bu başarı hikayesini filme benzeten Ekin, "Film gibi. Kesinlikle bir film gibi. Film çekilmeden önce bir planlaması olur, senaristi yazar, yönetmeni, oyuncuları belirlenir. Ayşe Begüm'ün ilk desteği ailesinden başladı. Daha sonra antrenör ve tabii ki bize ağabeylik yapan federasyon başkanımızın desteği. Gençlik ve Spor Bakanımızın sürekli Ayşe'yi arayıp sorması, bizi güçlü duruma getirdi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye bu seviyede ve branşta ilk madalyayı getirdiklerini vurgulayan Ekin, "Zor bir süreçti. Ayşe Begüm'ün daha yeni ergenlikten çıkışı, kilo alışı bizim etmenlerimizin arasındaydı. Ayşe Begüm, daha hala küçücük bir kız çocuğu. İnanın, bonibonla ikna edip 15 dakika daha fazla koşması için motive ettiğimiz bir kız çocuğu. Başardığı şeyler dünyalara bedel. Branşında dünyanın en iyisi seçildi. Bizim elimizde olan tek şey onu teknik ve taktik olarak doğru yönlendirmekti." şeklinde konuştu.

"Türk kadınının gücünü de bütün dünyaya gösterdi"

Mehmet Ali Ekin, Ayşe Begüm'ün sevenlerine verdiği sözü tuttuğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Biz çok güzel bir aileyiz. Başarıyı hep birlikte istedik. Ayşe Begüm, gençlerde dünya şampiyonu olduğu zaman ülkemiz, bir sonraki ne zaman diye sormaya başlamıştı. Ayşe'ye çok fazla mesaj geliyordu ve onlara dünya şampiyonu olacağının sözünü veriyordu. Sözünü de tutmuş oldu. Türk kadınının gücünü de bütün dünyaya gösterdi."

Hedeflerinin şimdi Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez madalya almak olduğunu belirten Ekin, "Kendisiyle şöyle bir sloganımız var, 'Her son bir başlangıçtır'. Antrenmanlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Dünya şampiyonluğunu bıraktık önümüzdeki Avrupa Şampiyonası var. Orada da tarihimizin ilk madalyasını almak istiyoruz. Üç ay sonra orada madalya istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya şampiyonu cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'nın antrenörü Mehmet Ali Ekin, tarihi zaferi değerlendirdi
Dünya şampiyonu cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'nın antrenörü Mehmet Ali Ekin, tarihi zaferi değerlendirdi
Dünya şampiyonu cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'nın antrenörü Mehmet Ali Ekin, tarihi zaferi değerlendirdi
Dünya şampiyonu cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'nın antrenörü Mehmet Ali Ekin, tarihi zaferi değerlendirdi

Dünya Şampiyonası, Ayşe Begüm, Ali Ekin, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya şampiyonu cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'nın antrenörü Mehmet Ali Ekin, tarihi zaferi değerlendirdi - Son Dakika Spor


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