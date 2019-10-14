Dünya şampiyonu Çolak'a coşkulu karşılama (1)

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya alarak cimnastikte dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak ve milliler yurda döndü.

Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen şampiyonada, halka aleti finalinde 14.933'lük derecesiyle şampiyon olup, cimnastikte büyüklerde altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen Çolak ile şampiyonada dünya ikincisi olan Ahmet Önder ve olimpiyat kotası alan Ferhat Arıcan ile Nazlı Savranbaşı İzmir'e geldi.

Aliağa Helvacı Ortaokulu'nda beden öğretmeni olarak görev yapan İbrahim Çolak ile beraberindeki Önder, Arıcan ve Savranbaşı'yı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda aileleri, öğrenciler, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AK Parti Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı.

Alandakilerin alkış ve tezahüratlarla desteklediği İbrahim Çolak, "Türkiye" sloganları eşliğinde havalimanından çıkış yaptı.

Burada kalabalığa hitap eden milli sporcular, yaşadıkları duyguları anlattı.

İbrahim Çolak, kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, "Bu madalyayı tüm halkımıza, şehitlerimize ve şanlı ordumuza armağan ediyorum. Gerçekten çok büyük bir iş başardık. Bunun devamının geleceğine inanıyorum." diyerek asker selamı verdi.

Gözyaşlarına hakim olamayan İbrahim Çolak'ın babaannesi Sultan Çolak ise torunuyla gurur duyduğunu ifade etti.

Dünya ikincisi olan Ahmet Önder ise "Her şey için teşekkür ederiz, tarihte bir ilki başardık. Hayalimiz gerçek oldu. Türkiye'mize hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Arıcan ve Savranbaşı da çok mutlu olduklarını belirterek, Türk halkına teşekkür etti.

Programa telekonferansla katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti İzmir Milletvekilleri Binali Yıldırım ve Alpay Özalan da milli sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Milli cimnastikçiler daha sonra üstü açık otobüsle şehir turu attı.

Türkiye, cimnastikte dünya dördüncüsü olmuştu

Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular, büyük bir başarıya imza attı.

Halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Almanya'da 14.933'lük derecesiyle İstiklal Marşı'nı dinleten milli cimnastikçi, Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Şampiyonada paralel aletinde mücadele eden Ahmet Önder ise 14.983 puanla dünya ikinciliğini elde etti.

Ahmet Önder'in de derecesiyle Türkiye, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda iki madalya kazanma başarısı gösterdi. Şampiyonada milli sporcular İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve Nazlı Savranbaşı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.

Türkiye Cimnastik Milli Takımı, madalya sıralamasında ise 4. basamakta yer aldı.