Dünya şampiyonu Ferhing, şampiyonaya kendi imkanlarıyla hazırlanıyor - Son Dakika

Dünya şampiyonu Ferhing, şampiyonaya kendi imkanlarıyla hazırlanıyor

09.11.2020 09:37
Dünya şampiyonu Ferhing, şampiyonaya kendi imkanlarıyla hazırlanıyor, System.String[]

DÜNYA Jeet Kune Do Federasyonu ve Hindistan Savaş Sanatları tarafından geçen yıl 19-26 Kasım tarihleri arasında Hindistan Delhi'de düzenlenen Uluslararası Dövüş Sanatları (İnternational combat games) şampiyonasında, Türkiye'yi temsilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına katılan Ferhing Kara...

DÜNYA Jeet Kune Do Federasyonu ve Hindistan Savaş Sanatları tarafından geçen yıl 19-26 Kasım tarihleri arasında Hindistan Delhi'de düzenlenen Uluslararası Dövüş Sanatları (İnternational combat games) şampiyonasında, Türkiye'yi temsilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına katılan Ferhing Kara (23), 12 ülke ve 120 sporcu arasında 78 kiloda şampiyon gelerek, altın madalya kazandı. Kara, önümüzdeki yıl yapılacak olan dünya şampiyonasına, Van'da arkadaşlarına ait Spor Merkezleri'nde antrenman yaparak hazırlandığını söyledi.

Terör olaylarından dolayı Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Günyazı köyünden Van'a 30 yıl önce göç eden Kara ailesinin 16 çocuğundan biri olan Ferhing Kara, 2011 yılında lise eğitimi için gittiği Kocaeli'de Jeet Kune Do sporuyla tanıştı. 7 ay Jeet Kune Do eğitimi gören Kara, daha sonra uluslararası yarışmalara hazırlandı. Kaldığı yurdun verdiği destekle, Güney Asya'da 10 Haziran 2017 tarihinde yapılan ve 12 ülkede 750 sporcunun katıldığı Jeet Kune Do yarışmasına katılıp altın madalya alarak birinci olan Şemdinlili Kara, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 16 Mart 2018 tarihinde geleneksel olarak 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Thai Sanatları-Oyunları ve Festivali'ne de ferdi olarak katıldı.

Yarışmadaki tek Türk sporcu olan Kara, Jeet Kune Do branşı +90 kiloda yarıştı. Çıktığı maçlarda rakiplerini bir bir geçen Kara, finalini de kazanarak Jeet Kune Do branşında birinci olarak altın madalya kazandı.78 KİLODA ULUSLARARASI DÖVÜŞ SANATLARI ŞAMPİYONU OLDUDünya Jeet Kune Do Federasyonu ve Hindistan Savaş Sanatları Federasyonu'nca Yeni Delhi Talkatora Stadyumu'nda 19-26 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Ulusalararası Dövüş Sanatları(İnternational combat games) şampiyonasında, Kara, 78 kiloda, Muaz Akdoğan ise 60 kiloda şampiyon gelerek ülkelerine altın madalya kazanan sporcular oldu. Türkiye, ABD, Avustralya, Nepal, Bengladeş, Singapur, Sri Lanka gibi 12 ülkeden 120 sporcu arasında şampiyon olan Kara, Van'da yetkililerin kendisine yeterince yardımcı olmaması nedeniyle yarışmaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına girdiğini söyledi.'VAN ADINA TURNUVAYA KATILMAK İSTERİM'Önümüzdeki yıl yapılacak olan Dünya Jeet Kune Do şampiyonasına ise arkadaşlarına ait Spor Merkezleri'nde hazırlandığını anlatan dünya şampiyonu Kara, "8 yıldır bu sporu yapıyorum. 3 yıldır aktif olarak yurt dışı turnuvalarına katılıyorum. 2017 yılında yapılan Güney Asya Jeet Kune Do Şampiyonasında birinci oldum. 2018 yılında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapılan 'Dünya Jeet Kune Do şampiyonasında, şampiyon oldum. En son geçen yıl Hindistan Yeni Delhi'de yapılan Uluslararası Dövüş oyunları şampiyonasında şampiyonluk elde ettim. Önümüzdeki yıl 2021 yıl için eğer şartlar uygun olursa yine Tayland 'da yapılacak olan Dünya Jeet Kune Do şampiyonasına hazırlık yapıyorum. 3 yıldır katıldığım her şampiyonaya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına katılıyorum. Vanlı bir sporcu olmama rağmen gittiğim her yetkili kapıdan geri çevrildim. Ben de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına turnuvalara katıldım. Ne yazık ki kendi memleketimden herhangi bir destek alamıyorum. Umudum odur ki; önümüzdeki turnuvalar için Van Büyükşehir Belediyesi'nden destek alabilmek ve Van adına turnuvaya katılmak" dedi.'YER GELDİ BAĞDA BAHÇEDE ANTRENMAN YAPTIM'

Jeet Kune Do sporuna lise yıllarında başladığını söyleyen Kara, "Lise yıllarında Kocaeli'de, Üniversite yıllarında da İzmir'de hocalarımın yardımıyla şampiyonaya hazırlanıyordum. Van'da da spor salonlarında ve yer yer kendi imkanlarımla antrenman yaptım. Çiftçi çocuğum olduğum için yeri geldiğinde bağ, bahçe ve tarla işleriyle uğraştığımız için turnuvaya yakın dönemlerde burada çalışma yaptım. 2019'daki şampiyonaya 120 sporcu katıldı ve bu sporcuların 118'i 11 ülkeden katıldı. Biz iki kişi de Türkiye adına katıldık. Ben ve Muaz arkadaşım Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına yarışmaya katıldık. Ben 78 kiloda, Muaz Akdoğan ise 60 kiloda şampiyon olduk" diye konuştu.


Dünya şampiyonu Ferhing, şampiyonaya kendi imkanlarıyla hazırlanıyor
Dünya şampiyonu Ferhing, şampiyonaya kendi imkanlarıyla hazırlanıyor
Dünya şampiyonu Ferhing, şampiyonaya kendi imkanlarıyla hazırlanıyor
Dünya şampiyonu Ferhing, şampiyonaya kendi imkanlarıyla hazırlanıyor
Dünya şampiyonu Ferhing, şampiyonaya kendi imkanlarıyla hazırlanıyor
Dünya şampiyonu Ferhing, şampiyonaya kendi imkanlarıyla hazırlanıyor
Dünya şampiyonu Ferhing, şampiyonaya kendi imkanlarıyla hazırlanıyor
Dünya şampiyonu Ferhing, şampiyonaya kendi imkanlarıyla hazırlanıyor
Dünya şampiyonu Ferhing, şampiyonaya kendi imkanlarıyla hazırlanıyor
Dünya şampiyonu Ferhing, şampiyonaya kendi imkanlarıyla hazırlanıyor
Dünya şampiyonu Ferhing, şampiyonaya kendi imkanlarıyla hazırlanıyor
Dünya şampiyonu Ferhing, şampiyonaya kendi imkanlarıyla hazırlanıyor
Dünya şampiyonu Ferhing, şampiyonaya kendi imkanlarıyla hazırlanıyor
Dünya şampiyonu Ferhing, şampiyonaya kendi imkanlarıyla hazırlanıyor
Dünya şampiyonu Ferhing, şampiyonaya kendi imkanlarıyla hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Jeet Kune Do, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dünya şampiyonu Ferhing, şampiyonaya kendi imkanlarıyla hazırlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ayda'nın babası hastane çıkışı görüntülerine gelen acımasız tepkilere isyan edip açıkladı: Reklam için arayanlar var Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir İbrahimovic, son dakikadaki golüyle Milan'ı mağlup olmaktan kurtardı Real Madrid deplasmanda Valencia'ya 4-1 mağlup oldu MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti Şuşa'yı işgalden kurtaran Azerbaycan, Hocavent ve Ağdem'de ilerleme kaydetti İş yeri sahibi arkadaşlık isteğini reddeden yabancı uyruklu kadını ekmek bıçağıyla sırtından bıçakladı Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu
Rıdvan Dilmen'den G.Saray maçının hakemine sert eleştiri: Berbat maç yönetti Rıdvan Dilmen'den G.Saray maçının hakemine sert eleştiri: Berbat maç yönetti         
09:36
Masumlar Apartmanı'nın 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Han, İnci'ye gerçekleri açıklıyor Masumlar Apartmanı'nın 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Han, İnci'ye gerçekleri açıklıyor         
09:10
Felipe Melo'nun Vasco da Gama maçında ayak bileği kırıldı Felipe Melo'nun Vasco da Gama maçında ayak bileği kırıldı         
08:59
Sıcaklıklar düştü, Marmara bu haftayı yağışlı geçirecek Sıcaklıklar düştü, Marmara bu haftayı yağışlı geçirecek         
08:54
Yetiştirdiği 36.5 kiloluk dev kabakları, hiçbir ücret almadan hediye ediyor Yetiştirdiği 36.5 kiloluk dev kabakları, hiçbir ücret almadan hediye ediyor         
08:01
Azerbaycanlı Profesörden Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Milli kahraman adı verilsin Azerbaycanlı Profesörden Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Milli kahraman adı verilsin         
07:44
Senatör Graham: Trump yenilgiyi kabul ederse bir daha Cumhuriyetçi bir başkan seçilemez Senatör Graham: Trump yenilgiyi kabul ederse bir daha Cumhuriyetçi bir başkan seçilemez         
06:11
Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı         
00:47
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
Hazine ve Maliye Bakanlığı için adı geçen Adnan Bali, iddiaları yalanladı Hazine ve Maliye Bakanlığı için adı geçen Adnan Bali, iddiaları yalanladı         
22:15
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı         
19:18
Hareketsiz halde yerde yatan ve ölü sanılan gencin alkollü olduğu ortaya çıktı Hareketsiz halde yerde yatan ve ölü sanılan gencin alkollü olduğu ortaya çıktı         
18:04
Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar         
15:29
Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi         
15:05
Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melania boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melania boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor         
14:10
Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu         
12:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 09:47:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya şampiyonu Ferhing, şampiyonaya kendi imkanlarıyla hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei