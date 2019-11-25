Son Dakika Haberleri: Dünya şampiyonu Gözel, sporcularla buluştu
Son Dakika Spor Dünya şampiyonu Gözel, sporcularla buluştu - Son Dakika Spor

Dünya şampiyonu Gözel, sporcularla buluştu

6 saat önce

İşitme Engelliler Güreş Dünya Şampiyonu Dursun Gözel, Sivas Demirspor Güreş takımını antrenmanda ziyaret edip geleceğin şampiyonlarına bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Dünya şampiyonu Gözel, sporcularla buluştu, System.String[]

İşitme Engelliler Güreş Dünya Şampiyonu Dursun Gözel, Sivas Demirspor Güreş takımını antrenmanda ziyaret edip geleceğin şampiyonlarına bilgi ve tecrübelerini aktardı.


İşitme Engelliler Güreş Dünya Şampiyonu Dursun Gözel, Sivas Demirspor Güreş takımını antrenmanda ziyaret etti.


Sporcularla bir araya gelen Gözel, güreş hayatındaki bilgi ve tecrübelerini sporcularla paylaştı. Geleceğin pehlivanlarına tatlı ikram eden Gözel; "Sizler gelecekte çok iyi güreşçiler olacaksınız. Hepinizde o ışığı görüyorum. İnşallah gelecekte Türkiye Şampiyonalarında, Dünya Şampiyonalarında hatta olimpiyatlarda ilimizi ve ülkemizi temsil edeceksiniz. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.


Yapılan ziyaret günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - SİVAS

Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalyaspor, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı
Antalyaspor taraftarından LÖSEV'e destek Maç oynanırken rakibinin kafasını ısırdı! Club Brugge'de gündem Diagne! "Hata yaptı ve verdiğim cezayı çekiyor"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 22:42:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya şampiyonu Gözel, sporcularla buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]