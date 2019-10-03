Dünya şampiyonu güreşçi, güreşe başladığı kulübü ziyaret etti

Minder güreşine Milas İlçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğünde başlayan ve zirve yapan aslen Fethiyeli olan Dünya ve Avrupa Şampiyonu Süleyman Atlı, güreşe başladığı Milas Güreş İhtisas Spor Kulübü sporcularını ziyaret etti.



Son yıllarda minder güreşindeki başarısı ile Avrupa ve Dünya şampiyonu olan Süleyman Atlıyı eski dünya şampiyonu, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapmakta olan Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Emik ve Mehmet Güçlü, Güreş Eğitim Merkezi Antrenörü Abdullah Aldemir karşıladı.



Ziyarette Süleyman Atlı, Milas Gençlik Merkezinde Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi sporcularına büyük başarı elde etmek için çok çalışmaları gerektiğine vurgu yaptıktan sonra dünya şampiyonu olmak için özveriyle sabırla çalışmaları gerektiğini öğrencilere anlattı.



İki saat süren toplantıda Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi Müdürü eski dünya şampiyonu Bünyamin Emik bu süre içerisinde Süleyman Atlı'nın çok çalışarak dünya şampiyonu olduğunu anlattı. Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi güreşçilerinin büyük ligi gösterdiği Süleyman Atlı toplantıya katılan gelecek vaat eden güreşçileri tek tek öperek başarılar diledi. - MUĞLA