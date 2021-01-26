Dünya şampiyonu güreşçi Metehan Başar baba oldu - Son Dakika

İstanbul BBSK'nın dünya şampiyonu güreşçisi Metehan Başar baba oldu.
Dünya şampiyonu güreşçi Metehan Başar'ın mutlu günü. Başar'ın eşi Melike Başar bugün özel bir hastanede bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Melike-Metehan çiftinin yeni doğan oğullarına henüz isim verilmedi.
Metehan Başar, 2017 ve 2018 yıllarında arka arkaya iki kez grekoromen stilde dünya şampiyonu olmuştu. Başar şimdi de olimpiyat kotası bekliyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
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