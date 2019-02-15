Son Dakika Haberleri: Dünya Şampiyonu Güreşçi, Mezarı Başında Anıldı

Dünya Şampiyonu Güreşçi, Mezarı Başında Anıldı

1 saat önce

Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş, vefatının 30. yıl dönümünde memleketi Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli Beldesinde anıldı.

Dünya Şampiyonu Güreşçi, Mezarı Başında Anıldı, System.String[]
Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş, vefatının 30. yıl dönümünde memleketi Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli Beldesinde anıldı.

Şampiyon Akbaş'ın mezarı başında düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, törende yaptığı konuşmada, Dünya Şampiyonu Hüseyin Akbaş'ın azmin, çalışkanlığın sembolü olduğunu söyledi. Akbaş'ın o zamanki şartlarda bu coğrafyaya bakıldığında asla mücadeleden vazgeçmeyen, yılmayan, yılgınlık göstermeyen, belirlediği hedeflere azimle kararlılıkla giden bir yiğidin adı olduğunu ifade ederek,"Hüseyin Akbaş ikinci olarak bana şunu ifade ediyor. Sayısız dünya şampiyonlukları almış, milletimizin göğsümüzü kabartmış, bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşımızı sayısız yabancı ülkelerde dinletmiş, ulusal onurumuz, haklı gururumuz olmuştur. Bir millete, bir sporcuya verebileceği bundan daha büyük bir onur, bir gurur olabilir mi? Ne yapmış İstiklal Marşımızı söyletmiş. Haklı onurumuz, gururumuz olmuş. Ama sadece İstiklal Marşımızı söyletmemiş, ya da bağımsızlığımızın özgürlüğümüzün sembolü Türk Bayrağımızı göndere çektirmemiş. Bir milletin zekasını, gücünü, karakterini, ahlakını, yetenek ve yetilerini milletler arası arenada göstermiş. Böylece Türk milletinin zekasını, kudretini, çalışkanlığını, çevikliğini bütün dünya milletlerine göstermiş. Bize yaşattığı ikinci bir gurur. Hüseyin Akbaş başka ne yapmış? Memleketin meselesini dert etmiş. Madalyalar kazanmış, Dünya,Olimpiyat ve Avrupa şampiyonlukları kazanmış. Aktif sporu bıraktıktan sonra da doğduğu, büyüdüğü, ekmeğini yediği, suyunu içtiği, havasını teneffüs ettiği, hayatını ve yaşamı beraber paylaştığı insanları terk etmemiş. Onların derdini dert edinmiş, problemlerini yüreğinde hissetmiş, milletin derdiyle hemhal olmanın, onların dertlerini yürekte hissedip çözmenin ne demek olduğunu milletine anlatmış, hayırlı hizmetler yapmış. Bu yüzden de anlamlı ve önemli. Hüseyin Akbaş aynı zamanda centilmen. Küçük yerlerden çıkmış dünya çapında madalyalar kazanmış, Türk milletinin centilmenliğini, nezaketini yansıtmış. Bize bir sürü güzel örnek bırakmış. Hepsinin yanın da gelecek kuşaklara umut bırakmış. Heyecan, hedef bırakmış. Bu kadar güzellikleri bırakan rahmetli Hüseyin Akbaş'ın anne ve babasını, yetişmesinde, başarısında emeği geçen, katkı sağlayan herkesi rahmet anıyorum, kalanlara sağlık diliyorum."diye konuştu.

Çevreli Belde Belediye Başkanı Ercan Gürer ve şampiyon güreşçinin kızı Semra Akbaş Esen'in konuşmalarının ardından mezar başında Kur'an-ı Kerim okunarak merhum Hüseyin Akbaş için dua edildi. Yapılan törenin ardından Akbaş'ın anısına Çevreli Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi'nde 'Minikler Serbest Güreş Şampiyonası' düzenlendi. 10 kategoride kilolarına göre mücadele eden güreşçilere ödülleri Vali Dr. Ozan Balcı ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Törene Vali Dr. Ozan Balcı, Almus Kaymakamı Hamza İnam, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Almus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Arıkan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl MüdürüCemil Çağlar, Çevreli Belediye Başkanı Ercan Gürer ve Merhum Hüseyin Akbaş'ın Kızı Semra Akbaş Esen, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:31 Kaynak: İHA

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