Dünya şampiyonu güreşçi mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Dünya şampiyonu güreşçi mezarı başında anıldı

7 saat önce

Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş, vefatının 31. yıl dönümünde memleketi Tokat'ta anıldı.

Dünya şampiyonu güreşçi mezarı başında anıldı, System.String[]

Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş, vefatının 31. yıl dönümünde memleketi Tokat'ta anıldı.


Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde Dünya Şampiyonu Hüseyin Akbaş'ın mezarı başında düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal ve şampiyon güreşçinin kızı Semra Akbaş Esen'in konuşmalarının ardından mezar başında Kur'an-ı Kerim okunarak merhum Hüseyin Akbaş için dua edildi. Tokat Valisi Ozan Balcı'nın konuşmasının ardından Akbaş anısına Almus Merkez Spor Salonu'nda, 11-13 yaş grubu 154 sporcunun katıldığı "Minikler Serbest Güreş Şampiyonası" düzenlendi. - TOKAT

Hüseyin Akbaş, Almus, Tokat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:04 Kaynak: İHA
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