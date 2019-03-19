Son Dakika Haberleri: Dünya Şampiyonu Halterciye Bir Ödül de Vali'den

Dünya Şampiyonu Halterciye Bir Ödül de Vali'den

1 saat önce

Amerika'da düzenlenen Halter Dünya Şampiyonasında birinci olan Niğdeli Sporcu Cansel Özkan, Niğde'yi gururlandırdı.

Dünya Şampiyonu Halterciye Bir Ödül de Vali'den, System.String[]
Amerika'da düzenlenen Halter Dünya Şampiyonasında birinci olan Niğdeli Sporcu Cansel Özkan, Niğde'yi gururlandırdı.

Niğde'ye dönen Şampiyon Cansel'i Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'de ödüllendirdi

Ziyarette Türk Milletine ve Niğde'ye bu gururu yaşattığı için Sporcuya teşekkür eden Vali Yılmaz Şimşek, " Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonasında koparma 79 kilo ile Dünya Birinciliğini elde ederek; Şanlı Bayrağımızı göndere çektiren Niğdeli Sporcumuz Cansel Özkan'ı ve ekibini canı gönülden kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Ödül töreninde Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Boduroğlu, Aile Çalışma sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca ve Sporcunun Antrenörleri de katıldı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:29 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Niğde, Spor
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