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Dünya Şampiyonu havalimanında İstiklal Marşı ile karşılandı

7 saat önce

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında 8. kez Dünya Şampiyonu olan Gökhan Seven'i Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi yalnız bırakmadı.

Dünya Şampiyonu havalimanında İstiklal Marşı ile karşılandı, System.String[]

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında 8. kez Dünya Şampiyonu olan Gökhan Seven'i Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi yalnız bırakmadı.


Şampiyon Seven, havalimanında Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından İstiklal Marşı ve Türk Bayrağı eşliğinde coşku ve heyecanla karşılandı.


Karşılamaya Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt ve Engelliler Meclisi üyeleri katıldı. Meclis yönetimi şampiyona çiçek takıp, Kuranı Kerim ve çeşitli hediyeler ile ödüllendirdi.


Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasına Romanya'nın Köstence şehrinde katılarak kıyasıya mücadele eden Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyesi Milli Sporcu Gökhan Seven, 75 kiloda Rus rakibi Rafael Hayruttinov'u yenerek sağ ve sol kol müsabakalarında birinci olup, 2 altın madalya kazanarak 8.kez Dünya Şampiyonu oldu ve şanlı bayrağımızı göndere çektirdi.


Bir sonraki hedefinin olimpiyatlara katılmak olduğuna vurgu yapan Dünya, Avrupa ve Asya Şampiyonu Erzurumlu Milli Bilek Güreşçisi Gökhan Seven, "Her müsabaka öncesinde ve sonrasında bana her zaman yardımları, destekleri, ilgi, alakaları, moral ve motivasyonlarından dolayı Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu'na ve Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt'a teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:15 Kaynak: İHA
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