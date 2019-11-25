Dünya şampiyonu İbrahim Çolak'a destek

2014 yılından bu yana TMOK (Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi) ile birlikte Olimpik Anneler projesini yürüten Prima, Fairy, Ariel, Head & Shoulders gibi markaların üreticisi Procter & Gamble (P&G), 2017 yılından bu yana da 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan 30 milli sporcuya ve annelerine destek veriyor. Son olarak "Hayalimiz Bir" diyerek hem sporcular ve annelerinin başarı hayallerine hem de ülkemiz için, sporla yetişen bir nesil hayaline ortak olan P&G, artistik jimnastik halka branşında ülkemize ilk dünya şampiyonluğunu kazandıran İbrahim Çolak'a desteğini açıkladı.



Aynı zamanda Olimpiyat Oyunları'nın global sponsoru olan P&G, önceki olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden Milli Güreşçimiz Taha Akgül, Milli Kayaklı Koşucumuz Hamza Dursun gibi alanında büyük başarılara imza atmış sporcular ve ailelerine de destek vermişti.



İbrahim Çolak Tokyo 2020 yolunda



Geçtiğimiz haftalarda Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka branşında altın madalya kazanarak büyükler kategorisinde Dünya Şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak, ülkemizi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da temsil edecek. Otoriteler, aynı zamanda literatüre giren "The Çolak" hareketini de geliştiren İbrahim Çolak'tan madalya bekliyor. Çolak, 2017 yılında düzenlenen Avustralya Dünya Kupası'nda halka branşında yaptığı hareketle tüm dünyanın dikkatini çekmiş, Uluslararası Jimnastik Federasyonu (FIG) ise bu hareketi " The Çolak" ismiyle literatüre almıştı.