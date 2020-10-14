Dünya şampiyonu Japon yüzücüye men cezası

Japon sporcunun 200 ve 400 metre bireysel karışık dallarında 4 dünya şampiyonluğu bulunuyor.

Japonya Yüzme Federasyonu, evlilik dışı ilişkisi nedeniyle milli takım kaptanlığını bırakan 26 yaşındaki sporcuya yıl sonuna kadar organizasyonlardan men cezası verdi.

Dünya şampiyonu Japon yüzücü Daiya Seto, yıl sonuna kadar tüm organizasyonlardan men edildi.

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