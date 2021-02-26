Dünya şampiyonu jimnastikçiye büyük ilgi - Son Dakika

Dünya şampiyonu jimnastikçiye büyük ilgi

26.02.2021 10:48
Dünya şampiyonu jimnastikçiye büyük ilgi, System.String[]

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Kırkağaç Belediyesi ve Acaridmanspor Kulübü tarafından organize edilen "Kariyer Günleri" etkinliklerine katılan jimnastik sporcusu Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı büyük ilgi gördü.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Kırkağaç Belediyesi ve Acaridman spor Kulübü tarafından organize edilen "Kariyer Günleri" etkinliklerine katılan jimnastik sporcusu Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı büyük ilgi gördü.

Kırkağaç Belediyesi ve Acaridmanspor Kulübü tarafından organize edilen "Kariyer Günleri" etkinlikleri kapsamında başta jimnastik olmak üzere altyapıda eğitim gören tüm spor dallarından öğrencilerin katıldığı konferans, Kırkağaç Belediye Kültür Merkezinde yapıldı. Etkinlikte jimnastik sporcusu Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı da öğrencilerle bir araya geldi. Milli sporcu Onbaşı, genç sporculara yaşadığı tecrübeleri ve şampiyonluğa uzanan yolu anlattı.

Program soru cevap şeklinde devam ederken, protokol tarafından etkinliğin finalinde Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'ya plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Genç sporcular, milli sporcu Onbaşı ile fotoğraf çektirmek ve imza almak için yarıştılar.

Kariyer Günleri programına Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, Ayşe Begüm Onbaşı'nın Genetik Beslenme Antrenörü Bülent Der, Acaridmanspor Kulüp Başkanı Rahmi Topuz ile çok sayıda öğrenci katıldı. - MANİSA

Dünya şampiyonu jimnastikçiye büyük ilgi
Dünya şampiyonu jimnastikçiye büyük ilgi

Ayşe Begüm, Cimnastik, Kırkağaç, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dünya şampiyonu jimnastikçiye büyük ilgi - Son Dakika Spor


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