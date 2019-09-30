Son Dakika Haberleri: Dünya şampiyonu judocu dualarla karşılandı
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Dünya şampiyonu judocu dualarla karşılandı

2 saat önce

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda kadınlar 44 kiloda altın madalya kazanan Merve Azak, memleketi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dualarla karşılandı.

Dünya şampiyonu judocu dualarla karşılandı, System.String[]

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda kadınlar 44 kiloda altın madalya kazanan Merve Azak, memleketi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dualarla karşılandı.

İlçe girişindeki karşılamaya milli sporcu Azak'ın ailesinin yanı sıra Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Müftüsü Orhan Örnek, belediye başkan yardımcısı Sedat Çelik ve sporcunun arkadaşları katıldı.

Belediye Başkanı Büyükgöz, Azak ve ailesini tebrik etti.

"Merve kızımız bizleri, ülkemizi gururlandırdı. Kendisini ve ailesini milletimiz adına tebrik ediyor, teşekkürlerimi iletiyorum." diyen Büyükgöz, "İnşallah bundan sonraki müsabakalarda başarılarının devamını diliyorum. İnanıyoruz 2020 Olimpiyatları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Bizler her zaman her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kazakistan, Kocaeli, Gebze, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:26 Kaynak: AA
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