Dünya Şampiyonu Judocu Kendi İsminin Verdiği Spor Salonun Açılışını Yaptı

Dünya şampiyonu judocu kendi isminin verdiği spor salonun açılışını yaptı Gemlik Belediyesi'nden dünya şampiyonu judocuya büyük jestBURSA - Bursa 'nın Gemlik ilçesinde dünya şampiyonu judocu, kendi isminin verildiği spor salonunun açılış kurdelesini kesti.Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü renkleri altında 1 dünya, 4 Avrupa , 16 Türkiye , 3 Balkan şampiyonlukları elde eden Semanur Erdoğan'ın ismi Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılan bir spor salonuna verdi. Salonun açılış kurdelesini AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık , Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş , Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve salona ismi verilen genç sporcu Semanur Erdoğan tarafından kesildi.Gemlik Belediyesi tarafından Özdilek Cevdet Aynur Mayruk İmam Hatip Lisesi bahçesinde 800 metrekare alana inşa edilen ve 150 kişilik tribün kapasiteli Semanur Erdoğan Spor Salonu, yaklaşık 1 milyon 300 bin TL mal edildi. Spor salonu okul öğrencileri ve Gemlik halkı tarafından kullanılabilecek. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, "Bugün Avrupa, dünya şampiyonluğunu yaşamış bir kardeşimizin ismini spor salonuna verdik. Bu güzel bir şey çünkü gençlerimize iyi örnek olacaktır. Onlar da Türkiye'mizin, milletimizin ay yıldızlı bayrağını dünya çapında göndere çektireceklerdir. Bu spor salonumuz hem okulumuza hem ilçemize değer kattı. Buradan çok sayıda sporcu yetişecek. Her hafta açılışlarımız devam edecek. Haftaya yine 6 mahallemizin faydalanacağı aile sağlığı merkezimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Gemlik'imize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.9 yaşından beri yani yaklaşık 12 senedir judo yaptığını belirten Semanur Erdoğan, "Birçok başarı elde ettim. Bundan sonra da daha iyi başarılar elde edeceğimi düşünüyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Burada ismimin bir salona verilmesi çok gurur verici bir olaydır. Beni çok onore etti. Bunu bana layık gören Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Şu an önümüzdeki süreçte Avrupa, dünya şampiyonlukları var. 2020 olimpiyatları var. Onun peşinde 2024 olimpiyatları var. Olimpiyatlar için çalışacağız. Öncelikli hedef 2020 gidebilmek ardından da madalya alabilmektir. 2024 içinde az önce sözünü verdiğim gibi altın madalya için elimden gelen her şeyi yapacağım.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da genç sporcuyu kürsüye çağırarak olimpiyatlar için başarı sözü aldı. Edilen duaların ardından kesilen kurdele ile açılış sona erdi.