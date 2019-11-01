Son Dakika Haberleri: Dünya şampiyonu karateci Müşerref Özdemir'e coşkulu karşılama
Son Dakika Spor Dünya şampiyonu karateci Müşerref Özdemir'e coşkulu karşılama

Dünya şampiyonu karateci Müşerref Özdemir'e coşkulu karşılama

6 saat önce

Şili'de düzenlenen karate şampiyonasında dünya şampiyonu olan Müşerref Özdemir'e, memleketi Antalya'nın Kemer ilçesinde karşılama töreni düzenlendi.

Dünya şampiyonu karateci Müşerref Özdemir'e coşkulu karşılama, System.String[]

Şili'de düzenlenen karate şampiyonasında dünya şampiyonu olan Müşerref Özdemir'e, memleketi Antalya'nın Kemer ilçesinde karşılama töreni düzenlendi.

11. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda, ümitler kumite 47 kiloda altın madalya kazanan Müşerref Özdemir, ilçede coşkuyla karşılandı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun da yer aldığı karşılama törenine Türk bayraklarıyla katılan vatandaşlar araçlarıyla uzun bir konvoy oluşturdu.

Bindiği üstü açık cipten ilçe sakinlerini selamlayan milli sporcuya vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu.

Belediye Başkanı Topaloğlu, karşılama töreninde yaptığı konuşmada, Türk bayrağını Şili'de göndere çektiren Müşerref Özdemir'le gurur duyduklarını dile getirdi.

Ümit Genç, Antalya, Kemer, Şili, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:18 Kaynak: AA
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