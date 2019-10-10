Son Dakika Haberleri: Dünya şampiyonu Kezban Akçin, Türkiye'yi temsil edecek
Son Dakika Spor Dünya şampiyonu Kezban Akçin, Türkiye'yi temsil edecek

Dünya şampiyonu Kezban Akçin, Türkiye'yi temsil edecek

33 dakika önce

16 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Plaj Güreşi'nde, dünya şampiyonu Burdurlu sporcu Kezban Akçin Türkiye'yi temsil edecek.

Dünya şampiyonu Kezban Akçin, Türkiye'yi temsil edecek, System.String[]

16 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Plaj Güreşi'nde, dünya şampiyonu Burdurlu sporcu Kezban Akçin Türkiye'yi temsil edecek.


Katar'ın başkenti Doha'da bu yıl ilk defa düzenlenecek olan 2019 Dünya Plaj Oyunları'nda mücadele edecek Kezban Akçin, çalışmalarını sürdürüyor. Akçin, 70 kilogramda Katar'da yapılacak güreşte Burdur'u ve Türkiye'yi temsil edeceğini belirtti.


Çok iyi hazırlandıklarını kaydeden Antrenör Engin Bakay, "Hedefimiz, Katar'da yapılacak olan plaj güreşlerinde ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edip ilk 3'e girmek" dedi. - BURDUR

Türkiye, Katar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na küstah tepki: Operasyon kabul edilemez
Son Dakika: İran'dan harekat tepkisi: Türkiye, Suriye'deki güçlerini geri çekmeli Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz Hakan Balta ve ailesi Türkiye'ye dönme kararı aldı: Ülkeme can feda

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 13:26:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya şampiyonu Kezban Akçin, Türkiye'yi temsil edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]