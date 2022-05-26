Dünya şampiyonu kick boksçu İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalyayı hedefliyor

İstanbul'daki 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda şampiyon olan Bilal Dural, Konya'da ağustos ayında gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları için hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.

Kick Boks Dünya Kupası, 45 ülkeden 3 bin 216 sporcunun katılımıyla 13-15 Mayıs'ta gerçekleştirildi. 54 kilo sıkletinde "low kick" branşında birincilik kürsüsüne çıkan 24 yaşındaki Dural, 9-18 Ağustos'ta Konya'da yapılacak İslami Dayanışma Oyunları'nda aynı başarıyı elde edebilmek için yoğun çalışma temposuna girdi.

Bilal Dural, AA muhabirine, evinde kurduğu mini spor salonunda ve Mudanya sahilinde antrenmanlarını sürdürdüğünü, ayrıca babasının ikinci el eşya dükkanında çalıştığını söyledi.

Başarıya ulaşmak için zorlu şartlarda bile antrenmanlarını aksatmadığını belirten Dural, "Hiçbir kulübe bağlı değilim, ferdi dövüşüyorum." dedi.

Dural, Balıkesir Üniversitesi Spor Akademisini bitirerek antrenörlük yapabilecek seviyeye geldiğini ifade etti.

"Önemli olan zoru başarmak"

Konya'daki organizasyonun ardından Avrupa şampiyonasına katılacağını dile getiren Dural, şunları anlattı:

"Hem aileme katkı sağlayarak çalışıp hem spor yapıyorum. Bu çok zor oluyor ama hayatın şartları bunlar. Önemli olan zoru başarmak, biz de elimizden geleni yapıyoruz. Yorgun olsam bile sabah erken kalkıp antrenmanlarımı yapmaya çalışıyorum. Çünkü şampiyon olmak için buna mecbursunuz. Elimizden geleni Allah'ın izniyle, dualarla yapmaya çalışıyoruz. Mesele bayrak meselesi, biz de elimizden geldiğince varız."

Bilal Dural, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda başarıya ulaşmak için yoğun çalıştığını belirtti.

Ağustos ayındaki şampiyonada elinden geleni yapacağını vurgulayan Dural, "WAKO'nun (Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği) dünya sıralamasında şu anda birinciyim. 2021 ve 2022'de şu an dünya şampiyonuyum. Bayrak için elimizden geleni yapacağız, inşallah İslami Dayanışma Oyunları'ndan alnımızın akıyla çıkarız." diye konuştu.