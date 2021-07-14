Dünya şampiyonu memleketinde coşkuyla karşılandı - Son Dakika

Dünya Güreş Şampiyonası İşitme engelliler kategorisinde grekoromen ve serbest stilde dünya şampiyonlukları kazanan Aktaş için Sapanca Belediyesi önünde karşılama töreni düzenlendi.

Her zaman hem sporcularımızın yanlarında ve destekçileriyiz

Törende konuşan Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Dünya şampiyonu kardeşimizin Sapancalı olması, Sapanca'da değerli hocalarımız tarafından yetiştirilmesinden dolayı çok mutluyuz. Hocalarımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Sapanca Belediyesi olarak her zaman hem sporcularımızın hem de hocalarımızın yanlarında ve destekçileri olmaya devam edeceğiz" dedi. Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, şampiyon Aktaş'a altın hediye etti.

Olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz

Programa katılan, AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Yunus Gümüşel, "Kardeşimizin başarısı ile ilçe olarak gurur duyduk. Yetişmesinde büyük emeği olan ailesini, hocalarımızı ve şampiyonumuzu bir kez daha kutlarım. Mükremin, kardeşimden artık olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz" diye konuştu.

Böyle bir sporcunun yetişmesi kolay değil

İl Güreş Temsilcisi Bahattin Aydın, "Böyle bir sporcunun yetişmesi kolay değildir. Bu işin bir mutfağı var. Bu sebeple hocalarımızı, kardeşimizin ailesini ve kardeşimizi tebrik ederim. İnşallah bundan sonra da büyük başarılara imza atmaya devam edecektir" dedi. Dünya şampiyonu Aktaş, başarısında emeği olan tüm hocalarına teşekkür etti.

Program sonunda Şampiyon Mükremin Aktaş'a destek olmak için gelenlerle hatıra fotoğrafı çektirildi.