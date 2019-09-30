Dünya şampiyonu merve azak memleketinde coşkuyla karşılandı

Kazakistan'da yapılan Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Merve Azak memleketi Kocaeli'nde coşkuyla karşılandı.

Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Merve Azak, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki evine döndü. Merve Azak'ın oturduğu bina ve sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Merve Azak'ın yakın akrabaları ile çok sayıda vatandaşlar şampiyon sporcuyu büyük bir coşkuyla karşıladı.

Kazakistan'da Türk bayrağını dalgalandırmanın onurunu yaşadığını söyleyen Merve Azak, "61 ülke arasında bayrağımızı dalgalandırdığım, İstiklal Marşı'nı okuttuğum için çok mutluyum. Bu benim için çok gurur verici şampiyonluk. Ailem, hocam ve kulübümün desteğiyle bunu başardım. Hedefim bu kadar değil, olimpiyatlar için çalışacağım ve orada da şampiyon olmayı hedefliyorum. Daha iyi imkanlar ile bunu başarabileceğime inanıyorum. Kendime inandım ve güvendim, hocamın da orada olması benim en büyük motivasyon kaynağımdı. Beni destekleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kızının başarısıyla gurur duyan Ergün Azak, "Allah herkese böyle başarılı evlat nasip etsin. Tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz ve başarılar diliyorum." diye konuştu.

Azak'ın başarısını kutlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bazı şeyler anlatılmaz yaşanır. Biz Merve kızımızın içindeki duyguları onun kadar hissetmesek de, bugün buradaki karşılama töreninde duygulu anlar bile bu olayın ne kadar özlendiğini, bayrağımızın göklere çekilmesi ve İstiklal Marşı'mızın okunması, 61 ülke içinde bu milleti temsil etmesi sadece anlatılmaz yaşanır." diye konuştu.

Merve Azak'ın başarısını kutlamak toplanan aile yakınları, duaların ardından kurban kesti.