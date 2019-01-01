Son Dakika Haberleri: Dünya Şampiyonu Metehan Başar Sözlendi

Dünya Şampiyonu Metehan Başar Sözlendi

1 saat önce

Güreşte 2 kez Dünya Şampiyonu olan Milli Güreşçi Metehan Başar evliliğe ilk adımı atarak Melike Koludra ile sözlendi.

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Güreşte 2 kez Dünya Şampiyonu olan Milli Güreşçi Metehan Başar evliliğe ilk adımı atarak Melike Koludra ile sözlendi.

Ömür ve Kemal Başar çiftinin oğulları Grekoromen stilde 1 yıl arayla 2 kez Dünya Şampiyonu olan Metehan Başar, Melehat ve Abdul Koludra çiftinin kızları Melike Koludra ile sözlendi. Koludra ailesinin Adapazarı'ndaki evlerinde aile arasında gerçekleşen söz merasimine her iki ailenin yakınları katıldı.

Çiftin nişan törenlerini 2019 yılının yaz aylarında gerçekleştirmeyi planladıkları öğrenildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Spor
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