Dünya şampiyonu milli boksör Akbaş, Doğanşehir Kaymakamı Kılıç'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Dünya şampiyonu milli boksör Akbaş, Doğanşehir Kaymakamı Kılıç'ı ziyaret etti

04.06.2022 14:26
Dünya şampiyonu milli boksör Akbaş, Doğanşehir Kaymakamı Kılıç'ı ziyaret etti

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Hatice Akbaş, Doğanşehir Kaymakamlığı'nı ziyaret etti.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Hatice Akbaş, Doğanşehir Kaymakamlığı'nı ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Akbaş, antrenörlüğünü de yapan babası Kerem Akbaş ile Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Kılıç, "Dünya boks şampiyonu olarak tarihi bir başarının altına imza atan Hatice Akbaş, milli gururumuzdur. Türk spor tarihine adını yazdıran Hatice Akbaş kardeşimizi yetiştiren, ona rehberlik eden, çalışmalarında desteklerini eksik etmeyen annesi ve babasını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hatice Akbaş da Kaymakam Kılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Hatice Akbaş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya şampiyonu milli boksör Akbaş, Doğanşehir Kaymakamı Kılıç'ı ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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