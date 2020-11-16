Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak: "Yarışmayı çok özledim" - Son Dakika

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak: "Yarışmayı çok özledim"

16.11.2020 11:32

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen birçok önemli organizasyona katılacağı için mutlu olduğunu ve yarışmayı çok özlediğini söyledi.

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen birçok önemli organizasyona katılacağı için mutlu olduğunu ve yarışmayı çok özlediğini söyledi.

Artistik cimnastik halka aletinde 2019'da dünya şampiyonluğu elde ederek Türkiye adına bir ilki gerçekleştiren İbrahim, 2021 yılındaki hedef ve beklentilerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Antrenmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle mart ayında sağ omuzundan ameliyat edilen İbrahim, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 2021 yılına ertelenmesinden memnun olduğunu belirterek, "Bu duruma çok sevindim. Geçmişte bir savaş nedeniyle de ertelenmiş, sanırım bu da tarihte ikinci yaşanan erteleme, şansıma ve yararıma oldu. İyileşebilirdim de belki ama yüzde yüz performans gösteremeyebilirdim. Bu da tabii ki sonuca yansıyacaktı, şimdi iyileşmem için gerekli süreyi kazandım ve geldiğim durum gerçekten iyi. Olimpiyatlar için durmadan çalışmaya devam ediyorum. 2019 Dünya Şampiyonası'ndaki performansımın daha da iyisini yapmaya çalışacağım. Hedefim, altın madalya kazanmak." ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle 2021 yılına ertelenen birçok organizasyona katılmayı sabırsızlıkla beklediğini söyleyen milli sporcu, "2020'deki birçok yarışma 2021 yılına ertelendi. Normalde dünya şampiyonası ile olimpiyatlar aynı yıl yapılmıyordu ama önümüzdeki yıl ikisi de aynı yıl yapılacak. Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları gibi birçok yarışma da yine 2021 yılına ertelendiği için çok yoğun bir yıl bizi bekliyor. Bu süreçte de yarışmayı özledik, kendimizi çok defa podyumda gösterme şansımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiçbir başarı kolay elde edilmiyor"

Dünya şampiyonluğunu getiren başarının kolay elde edilmediğini anlatan İbrahim, şöyle konuştu:

"Hiçbir başarı kolay elde edilmiyor. Aslında dünya şampiyonluğuna erken yaşta ulaşmadım, 24 yaşındaydım. 2017 yılında katıldığım Dünya Şampiyonası'nda da madalya kazanabilirdim, ama şampiyon olmam çok zordu. Diğer sporlar gibi cimnastikte de çok fazla zorluk var ve büyükler kategorisinde ilk başta o zorlukları yaşadım, atlattım ve çalışarak 2019 yılında altın madalyayı aldım. Bu şampiyonluğun arkasındaki etmenler ise küçük yaşlardan itibaren bu sporu severek yapmak, zorluklar karşısında pes etmemek oldu. Yeri geldi ailem bana destek oldu, yeri geldi kendim çözmeye çalıştım, birçok fedakarlık yapmak zorunda kaldım, sabrettim, olmadığı zaman üzülüp bırakmadım. Daha çok üstüne gittim ve bu hırs ve çok çalışma beni bugünlerime getirdi."

Küçük sporculara, kişilik olarak da kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulunan milli cimnastikçi, "Madalya kazanıp başarılı olmak evet çok güzel ama ileride yavaş yavaş isminiz unutulmaya başlıyor. Ancak iyi bir kişiliğiniz varsa o sizi hep yukarılara taşır. Cimnastikle tanıştığım günden beri ismimi tarihe yazdırmak, önemli başarılar elde etmek istiyordum. Dünya şampiyonluğum nedeniyle, federasyonumuz tarafından bu sene 'Türkiye Cimnastik Haftası' kutlanmaya başlandı. Buna vesile olabildiğim için çok mutluyum, büyük gurur veriyor. İnanıyorum ki ileride daha ihtişamlı kutlanacak, elde ettiğimiz madalyalar, başarılar tekrar konuşulacak. Benim, takım arkadaşlarımın, başkanınım, antrenörlerimin isimleri tekrar anılacak, benim için bu da büyük onur." şeklinde görüş belirtti.

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak: Yarışmayı çok özledim
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak: Yarışmayı çok özledim
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak: Yarışmayı çok özledim
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak: Yarışmayı çok özledim

Milli Cimnastikçi, Dünya Şampiyonası, İbrahim Çolak, Cimnastik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak: 'Yarışmayı çok özledim' - Son Dakika


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