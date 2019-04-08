Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Ankara'ya Spor Salonu Açtı

Akdeniz Oyunları
Şampiyonu ve Sambo Güreş Dünya Şampiyonu Muhammed İlkhan, Üçüncü Kademe Vücut Geliştirme Eğitmeni Muhammed Arslan
'la birlikte Ankaralı sporsevenlerin kullanıma 5 katlı spor salonu açtı.
Başkentte sporseverler için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Sambo Güreş Dünya Şampiyonu, Akdeniz Oyunları Güreş Şampiyonu ve 6 kez Türkiye
Güreş Şampiyonu olan Muhammed İlkhan, Ankara'nın Gazi Mahallesi'nde 5 katlı spor merkezi açtı. Alanında uzman eğitmenleri kadrosunda toplayan İlkhan, Avrupa
Şampiyonu milli güreşçilerin, sporsevenlerin ve davetlilerin katılımıyla açılış resepsiyonu verdi. Açılış öncesinde dua edildi, ardından kurdele kesimiyle spor salonu hizmete girdi.
"Spor eğitimi spor adamlarına bırakılsın"
Dünya Şampiyonu İlkhan, "Burada güzel bir spor merkezi açıp hizmet etmeyi düşüyoruz. Son zamanlarda birçok yerde spor merkezi açan insanlar var, bu işin gerçekten ehli kişiler tarafından yapılması taraftarıyım. Biz de bunu ispatlamaya çalışacağız. Ankara'da ilk şubemiz sonra devamının gelmesini istiyoruz. Sporun eğitiminin, spor adamına bırakılması arzumuzdur. Bu gibi spor merkezleri kaliteleri insanlar tarafından açılıp yönetilmesi halkımızın sağlığı açısından iyi olur. Buraların suistimal yerleri olarak kullanılmaması, spor amaçlı kullanılması ve insanlara da fayda vererek kullanılması temennimizdir" dedi.
"Ankara'ya katılmış bir değer"
Üçüncü Kademe Vücut Geliştirme Eğitmeni Arslan, "Yapmış olduğumuz spor merkezinde insanlara daha iyi hizmet verebilmek adına, hem sağlık açısından ve spor açısından deneyimli arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Yaklaşık 15 eğitmen arkadaşa sahibiz, bunun yanında kafe olarak kullandığımız alt katımızda, sporcu arkadaşlarımıza yönelik hizmetlerde bulunuyoruz. Hizmetlerimizin tamamen Ankara'ya katılmış bir değer olarak görüyorum. Burası Ankara insanına spor yatırımıdır. Huzurlu spor ortamını insanlarımıza hissettirmek istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA