Dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Bahçelievler belediyesini ziyaret etti
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Rıza kayaalp ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın sohbetinden detaylar Rıza kayaalp ve Hakan Bahadır'ın açıklamaları Rıza kayaalp'in adının verildiği spor salonunun gezilmesi Rıza kayaalp ve Hakan Bahadır'ın açıklamaları İSTANBUL - Dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza...
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:08 Kaynak: AA
Rıza kayaalp ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın sohbetinden detaylar
Rıza kayaalp ve Hakan Bahadır'ın açıklamaları
Rıza kayaalp'in adının verildiği spor salonunun gezilmesi
Rıza kayaalp ve Hakan Bahadır'ın açıklamaları İSTANBUL - Dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza kayaalp, Bahçelievler belediyesini ziyaret etti.
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