Son Dakika Haberleri: Dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Bahçelievler belediyesini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Bahçelievler belediyesini ziyaret etti

Dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Bahçelievler belediyesini ziyaret etti

1 saat önce

Rıza kayaalp ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın sohbetinden detaylar Rıza kayaalp ve Hakan Bahadır'ın açıklamaları Rıza kayaalp'in adının verildiği spor salonunun gezilmesi Rıza kayaalp ve Hakan Bahadır'ın açıklamaları İSTANBUL - Dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza...

Rıza kayaalp ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın sohbetinden detaylar

Rıza kayaalp ve Hakan Bahadır'ın açıklamaları

Rıza kayaalp'in adının verildiği spor salonunun gezilmesi

Rıza kayaalp ve Hakan Bahadır'ın açıklamaları İSTANBUL - Dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza kayaalp, Bahçelievler belediyesini ziyaret etti.

Dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Bahçelievler belediyesini ziyaret etti

Hakan Bahadır, Bahçelievler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:08 Kaynak: AA
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