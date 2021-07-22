Dünya şampiyonu milli güreşçi Selvi İlyasoğlu tarihe geçti

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Selvi İlyasoğlu, tarihi bir başarı elde etti.

Türkiye'yi kızlar 57 kiloda temsil eden Selvi, finalde karşılaştığı İsveçli Tindra Olivia Dalmyr'i 4-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Selvi İlyasoğlu, yıldız kızlarda ilk dünya şampiyonu Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Milli güreşçi, Budapeşte'deki şampiyonada ilk maçında ABD'li Savannah Marina Cosme, çeyrek finalde Moğol Khaliun Byambasuren, yarı finalde ise Rus Angelina Pervukhina'yı mağlup etmişti.