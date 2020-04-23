Dünya şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan, izole edilmiş salonda hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Dünya şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan, izole edilmiş salonda hazırlıklarını sürdürüyor

6 saat önce

Dünya şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Nevşehir'de kendisine tahsis edilen izole edilmiş salonda hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Dünya şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan, izole edilmiş salonda hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Dünya şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Nevşehir'de kendisine tahsis edilen izole edilmiş salonda hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Tayland'ın Pattaya şehrinde geçen yıl düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda koparma ve toplamda altın madalya kazanan Şaziye, bu yıl Rusya'da yapılacak Avrupa Halter Şampiyonası ile 2021'de Tokyo'da düzenlenecek olimpiyat oyunlarının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda kendisi için tahsis edilen izole edilmiş steril salonda milli halterci eşi Burak Erdoğan nezaretinde çalışan Şaziye, hem Avrupa Şampiyonası'nda hem de olimpiyatlarda altın madalya kazanarak İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyor.

Şaziye Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyatların koronavirüs tedbirleri kapsamında bir yıl ertelenmesine üzüldüğünü ancak daha çok çalışarak bu durumu avantaja çevirmek istediğini belirtti.

Koronavirüs sebebiyle kampların iptal olduğunu dile getiren Şaziye, "Haftada 4 gün salonda çalışıyorum. Bu süreçte salona benim ve eşim dışında kimse girip çıkmıyor. Önümüzde Avrupa Şampiyonası ardından olimpiyatlar var. Çalışıp orada madalya alacağıma ve bayrağımızı dalgalandıracağıma inanıyorum." dedi.


Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede birçok devletten çok daha iyi konumda olduğunu aktaran milli halterci, kendisine geniş imkanlar sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.


"Küllerimden yeniden doğdum"

Haltere 10 yaşında başladığını anlatan Şaziye, yıldızlar ve gençler kategorilerinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu elde ettikten sonra, 2012 yılında olimpiyatlara hazırlanırken dirseğinde tendon kopmasına bağlı sakatlık nedeniyle spora veda ettiğini aktardı.


Şaziye, aynı spor dalında mücadele eden eşi Burak Erdoğan'ın telkinleriyle dirseğinde platin olmasına rağmen yeniden spora başladığını ve hayalini kurduğu başarıları elde ettiğini kaydetti.

Kendisine her koşulda destek olan eşiyle devam ettiği antrenmanlarında, salona girdiklerinde karı-koca ilişkisini kapıda bırakıp sporcu-antrenör olarak çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Şaziye, şöyle konuştu:


"18 yıldır halterle uğraşıyorum, 15 yıldır da milli takımda yer alıyorum. Bu yaşıma kadar bir sporcunun yaşayabileceği tüm duyguları tattım. Sadece olimpiyatları tatmamıştım oraya gitmeyi çok istiyordum ama koronavirüs nedeniyle ertelendi, sabırla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabii ki büyükler dünya şampiyonu olmak her sporcunun başarabileceği bir şey değil. Eşimle çok iyi çalıştık. Sonunda dünya şampiyonu oldum, şu an bile düşünürken o anı tekrar yaşıyor gibi oluyorum. Birçok şampiyonluk elde ettim ama büyükler dünya şampiyonu olmak çok daha farklı bir duygu. Eşim taviz vermiyor, tam olarak antrenörüm gibi davranıyor. Beni motive ediyor. Sakatlık ve doğumdan sonra eşim bana 'Sen küllerinden yeniden doğacaksın' demişti ben de dünya şampiyonluğunu elde ederek küllerimden yeniden doğdum."

"İmkanlar çalışma azmimizi artırıyor"

Milli takım antrenörü Burak Erdoğan ise sakatlık geçirmesine rağmen mücadele azmini yansıtmaya devam eden eşiyle gurur duyduğunu söyledi.

Müsabakalarda 5 yaşındaki çocukları Eymen ile eşini ellerinde Türk bayrakları ile ekrandan takip etmenin heyecan verici olduğunu anlatan Burak Erdoğan, "Bayrağımızı dalgalandırdığında İstiklal Marşı'mız okunduğunda tüylerim diken diken oluyor. Allah tüm sporculara bayrağımızı dalgalandırmayı nasip etsin." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, koronavirüsle mücadele sürecinde kendilerine sunulan imkanların çalışma azimlerini artırdığını da sözlerine ekledi.

Koronavirüs, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:10 Kaynak: AA

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