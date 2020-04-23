Dünya şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan, izole edilmiş salonda hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Dünya şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan, izole edilmiş salonda hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor

Dünya şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan, izole edilmiş salonda hazırlıklarını sürdürüyor

6 saat önce

Dünya şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Nevşehir'de kendisine tahsis edilen izole edilmiş salonda hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Dünya şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Nevşehir'de kendisine tahsis edilen izole edilmiş salonda hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Tayland'ın Pattaya şehrinde geçen yıl düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda koparma ve toplamda altın madalya kazanan Şaziye, bu yıl Rusya'da yapılacak Avrupa Halter Şampiyonası ile 2021'de Tokyo'da düzenlenecek olimpiyat oyunlarının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda kendisi için tahsis edilen izole edilmiş steril salonda milli halterci eşi Burak Erdoğan nezaretinde çalışan Şaziye, hem Avrupa Şampiyonası'nda hem de olimpiyatlarda altın madalya kazanarak İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyor.

Şaziye Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyatların koronavirüs tedbirleri kapsamında bir yıl ertelenmesine üzüldüğünü ancak daha çok çalışarak bu durumu avantaja çevirmek istediğini belirtti.

Koronavirüs sebebiyle kampların iptal olduğunu dile getiren Şaziye, "Haftada 4 gün salonda çalışıyorum. Bu süreçte salona benim ve eşim dışında kimse girip çıkmıyor. Önümüzde Avrupa Şampiyonası ardından olimpiyatlar var. Çalışıp orada madalya alacağıma ve bayrağımızı dalgalandıracağıma inanıyorum." dedi.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede birçok devletten çok daha iyi konumda olduğunu aktaran milli halterci, kendisine geniş imkanlar sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

"Küllerimden yeniden doğdum"

Haltere 10 yaşında başladığını anlatan Şaziye, yıldızlar ve gençler kategorilerinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu elde ettikten sonra, 2012 yılında olimpiyatlara hazırlanırken dirseğinde tendon kopmasına bağlı sakatlık nedeniyle spora veda ettiğini aktardı.

Şaziye, aynı spor dalında mücadele eden eşi Burak Erdoğan'ın telkinleriyle dirseğinde platin olmasına rağmen yeniden spora başladığını ve hayalini kurduğu başarıları elde ettiğini kaydetti.

Kendisine her koşulda destek olan eşiyle devam ettiği antrenmanlarında, salona girdiklerinde karı-koca ilişkisini kapıda bırakıp sporcu-antrenör olarak çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Şaziye, şöyle konuştu:

"18 yıldır halterle uğraşıyorum, 15 yıldır da milli takımda yer alıyorum. Bu yaşıma kadar bir sporcunun yaşayabileceği tüm duyguları tattım. Sadece olimpiyatları tatmamıştım oraya gitmeyi çok istiyordum ama koronavirüs nedeniyle ertelendi, sabırla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabii ki büyükler dünya şampiyonu olmak her sporcunun başarabileceği bir şey değil. Eşimle çok iyi çalıştık. Sonunda dünya şampiyonu oldum, şu an bile düşünürken o anı tekrar yaşıyor gibi oluyorum. Birçok şampiyonluk elde ettim ama büyükler dünya şampiyonu olmak çok daha farklı bir duygu. Eşim taviz vermiyor, tam olarak antrenörüm gibi davranıyor. Beni motive ediyor. Sakatlık ve doğumdan sonra eşim bana 'Sen küllerinden yeniden doğacaksın' demişti ben de dünya şampiyonluğunu elde ederek küllerimden yeniden doğdum."

"İmkanlar çalışma azmimizi artırıyor"

Milli takım antrenörü Burak Erdoğan ise sakatlık geçirmesine rağmen mücadele azmini yansıtmaya devam eden eşiyle gurur duyduğunu söyledi.

Müsabakalarda 5 yaşındaki çocukları Eymen ile eşini ellerinde Türk bayrakları ile ekrandan takip etmenin heyecan verici olduğunu anlatan Burak Erdoğan, "Bayrağımızı dalgalandırdığında İstiklal Marşı'mız okunduğunda tüylerim diken diken oluyor. Allah tüm sporculara bayrağımızı dalgalandırmayı nasip etsin." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, koronavirüsle mücadele sürecinde kendilerine sunulan imkanların çalışma azimlerini artırdığını da sözlerine ekledi.

Dünya şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan, izole edilmiş salonda hazırlıklarını sürdürüyor

Koronavirüs, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:53 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Katar Hükümeti, Süper Lig'in kalan maçlarının ülkelerinde oynanması için teklifte bulundu
Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti Koronavirüs nedeniyle maaş indirimini kabul etmeyen Burak Yılmaz'ın ayrılmasına onay çıktı Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı Vuhan'da kaybolan gazeteci 2 ay sonra ortaya çıktı Kadir Şeker'in avukatı: 28 Nisan'daki duruşmada Kadir'imizi salıverin diyeceğiz TBMM'nin kuruluşunun 100. Yılı: 23 Nisan 1920'de açılan meclis neden kuruldu, Milli Mücadele'deki rolü neydi? İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı K. Koreli koronavirüs hastası Çin sınır muhafızları tarafından vuruldu
E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı         
18:35
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı         
18:33
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz         
18:29
CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil         
18:14
Ercüment Ovalı, Ercüment Ovalı, "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yanıt verdi         
18:13
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir         
18:12
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı         
18:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı         
17:53
Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti         
17:51
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir         
17:44
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde         
17:40
ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum         
17:38
UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor         
17:15
Korona nedeniyle doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi: Meslektaşlarım sinek gibi yere yapışıyor Korona nedeniyle doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi: Meslektaşlarım sinek gibi yere yapışıyor         
17:12
Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım         
17:10
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı         
17:08
Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı         
17:05
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu         
16:59
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı         
16:55
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi         
16:48
Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı         
16:34
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek         
16:16
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak         
16:11
WhatsApp'tan koronavirüse özel güncelleme geldi: Evde Hep Birlikte WhatsApp'tan koronavirüse özel güncelleme geldi: Evde Hep Birlikte         
16:07
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü         
16:03
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı         
16:02
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti         
15:56
Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı         
15:45
Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor         
15:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2020 18:44:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan, izole edilmiş salonda hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]