Dünya şampiyonu milli sporcu Akçakoca'dan Vali Yıldırım'a ziyaret - Son Dakika
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Dünya şampiyonu milli sporcu Akçakoca'dan Vali Yıldırım'a ziyaret

01.07.2022 09:25
Dünya şampiyonu milli sporcu Akçakoca'dan Vali Yıldırım'a ziyaret

Çekya'da düzenlenen dünya şampiyonasında 5'i altın 9 madalya kazanan down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Çekya'da düzenlenen dünya şampiyonasında 5'i altın 9 madalya kazanan down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emirhan, Çekya'daki Dünya Down Sendromlular Şampiyonası'nda 5 altın, ikişer gümüş ve bronz madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Yıldırım, milli sporcunun başarısıyla sevindiklerini ifade ederek, " Türkiye'nin ve Tekirdağ'ın gururu oldun. İnşallah daha güzel başarılarla ismini duyarız. Seninle gurur duymaya da devam ederiz." dedi.

Ziyarette milli sporcuya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ve annesi Özlem Akçakoca da eşlik etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya şampiyonu milli sporcu Akçakoca'dan Vali Yıldırım'a ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Dünya şampiyonu milli sporcu Akçakoca'dan Vali Yıldırım'a ziyaret - Son Dakika
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