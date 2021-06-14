Üye Girişi
Dünya şampiyonu milli sporcular, 17 madalyayla yurda döndü - Son Dakika

Dünya şampiyonu milli sporcular, 17 madalyayla yurda döndü

14.06.2021 16:16
Dünya şampiyonu milli sporcular, 17 madalyayla yurda döndü, System.String[]

Polonya'da düzenlenen VIRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 5 altın, 4 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 17 madalya elde eden Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı, yurda döndü.

Polonya'da düzenlenen VIRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 5 altın, 4 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 17 madalya elde eden Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı, yurda döndü.

Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde düzenlenen VIRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden eden özel sporcular şampiyonada 5 altın, 4 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 17 madalya elde ederek büyük başarı elde etti. Dünya şampiyonu olan Kadınlar Para Atletizm Milli Takımı, elde ettikleri kupa ve madalyalarla yurda döndü. Saat 14.00'te İstanbul Havalimanı'na ulaşan milli takım kafilesi havalimanına çiçeklerle karşılandı.

BİROL AYDIN: "BU BİZİM TARİHİMİZDE İLK"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın elde edilen başarıya ilişkin havalimanında basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, "Federasyonumuz için tarihi bir gün. Polonya'da bir hafta önce başlayan Atletizm Dünya Şampiyonasında bu kardeşlerimiz takım halinde dünya şampiyonu oldu. Bu şampiyonada 5 altın, 4 gümüş, 8 bronz madalya alarak 9 ülkenin katıldığı dünya şampiyonasında Özel sporcular Federasyonu kadınlarda dünya şampiyonu oldu. Bu bizim tarihimizde ilk. Yıllar önce bu çocuklarımız belki evlerinden çıkmayan çocuklardı. Eğer bir Türk özel sporcusu dünyada takı halinde dünyada takım halinde bu ülkeleri geri bırakıp şampiyon olmuşlarsa ülkemizde son yıllarda spora verilen önemi gösterir" dedi.

FATMA DAMLA ALTIN: "DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUK MUTLU VE GURURLUYUM"

Şampiyonada toplam 6 madalya elde eden milli sporcu Fatma Damla Altın, "6 tane madalya aldım, iki kez üst üste İstiklal Marşımızı okuttum. Takım halinde de dünya şampiyonu olduk mutlu ve gururluyum. Emeği geçen antrenörüm ve yöneticilere çok teşekkür ederim. Hedefim Tokyo Olimpiyatları" şeklinde konuştu.

"DÜNYA ŞAMPİYONU OLUP BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRDIK BU GURUR VERİCİ"

800 metre mücadelesinde dünya şampiyonluğu elde eden milli sporcu Muhsine Gezer ise "Dünya şampiyonasında 800 metrede dünya şampiyonu oldum. Bayrak yarışında takım halinde dünya ikinciliğimiz var. Ayrıca 4x400 metrede dünya şampiyonu olduk. Kafile olarak dünya şampiyonu olup bayrağımızı dalgalandırdık bu gurur verici bir şey. En küçük sporcu benim 18 yaşındayım. Önüm açık, kendime güveniyorum. Çalışınca herşeyin olacağına da inanıyorum" dedi.

Cirit atmada altın madalya elde eden Eda Yıldırım da "Gülle ve disk atmada dünya üçüncülüğü, cirit atmada ise dünya birinciliği elde ettim. Takım halinde de dünya birinciliği elderek Türkiye'yedöndük. Yarışmaya gelmeden önce ağır idmanlar ve psikolojiyle geldik. Güzel dereceler elde ettik, yoğun duygular hissediyorum" ifadelerini kullandı.

(Ferhat Yasak/İHA)

Dünya şampiyonu milli sporcular, 17 madalyayla yurda döndü
Dünya şampiyonu milli sporcular, 17 madalyayla yurda döndü
Dünya şampiyonu milli sporcular, 17 madalyayla yurda döndü
Dünya şampiyonu milli sporcular, 17 madalyayla yurda döndü
Dünya şampiyonu milli sporcular, 17 madalyayla yurda döndü
Dünya şampiyonu milli sporcular, 17 madalyayla yurda döndü

Dünya Şampiyonası, Atletizm, Polonya, Altın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dünya şampiyonu milli sporcular, 17 madalyayla yurda döndü - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Altın geriliyor! Kilogramı 497 bin 500 liraya geldi 17:14 Altın geriliyor! Kilogramı 497 bin 500 liraya geldi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi 17:10 Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yatırım teşvik belgeleriyle 28 bin kişiye iş kapısı açılacak 17:01 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yatırım teşvik belgeleriyle 28 bin kişiye iş kapısı açılacak
Merve Boluğur kırmızılar içinde poz verdi, kendisini kraliçeye benzetti: Maşallah deyin 16:13 Merve Boluğur kırmızılar içinde poz verdi, kendisini kraliçeye benzetti: Maşallah deyin NATO'ya mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müşterek görev kuvvetinin komutası bu sene Türkiye'dedir 16:11 NATO'ya mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müşterek görev kuvvetinin komutası bu sene Türkiye'dedir 68 yaşındaki evli teknik adam Yılmaz Vural, dansözü dudağından öptü 16:01 68 yaşındaki evli teknik adam Yılmaz Vural, dansözü dudağından öptü
Beşiktaş, ilk bombayı patlattı! Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşma sağlandı 15:41 Beşiktaş, ilk bombayı patlattı! Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşma sağlandı Erdoğan ve diğer liderler, NATO Zirvesi'nde ''aile fotoğrafı'' çekimine katıldı 14:50 Erdoğan ve diğer liderler, NATO Zirvesi'nde ''aile fotoğrafı'' çekimine katıldı

Son Dakika Haberleri
17:13 Altın geriliyor! Kilogramı 497 bin 500 liraya geldi
17:12 32 ilde yapılan dev FETÖ operasyonuyla 57 polis gözaltına alındı
17:09 Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi
17:05 Düşerken "Lütfen" diyerek ağlamış! Ukraynalı model Anzelika'nın son anları kamerada
17:01 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yatırım teşvik belgeleriyle 28 bin kişiye iş kapısı açılacak
16:12 Merve Boluğur kırmızılar içinde poz verdi, kendisini kraliçeye benzetti: Maşallah deyin
16:11 NATO'ya mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müşterek görev kuvvetinin komutası bu sene Türkiye'dedir
16:10 Turistlerin ilgi odağı dağın yamacındaki tekne oldu
16:05 NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu
16:01 68 yaşındaki evli teknik adam Yılmaz Vural, dansözü dudağından öptü
"Yan bakma" kavgasında kan aktı! Genç kızın çabaları kavgayı ayırmaya yetmedi         
17:16
32 ilde yapılan dev FETÖ operasyonuyla 57 polis gözaltına alındı 32 ilde yapılan dev FETÖ operasyonuyla 57 polis gözaltına alındı         
17:13
Düşerken Düşerken "Lütfen" diyerek ağlamış! Ukraynalı model Anzelika'nın son anları kamerada         
17:06
Biden'a Brüksel ziyaretinde ''Canavar'' eşlik ediyor Biden'a Brüksel ziyaretinde ''Canavar'' eşlik ediyor         
16:40
Turistlerin ilgi odağı dağın yamacındaki tekne oldu Turistlerin ilgi odağı dağın yamacındaki tekne oldu         
16:11
NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu         
16:06
İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu         
15:41
Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti         
15:18
İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor! Radyasyon değeri normalden 7 bin 291 kat fazla İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor! Radyasyon değeri normalden 7 bin 291 kat fazla         
14:32
Ramos, Real Madrid'in teklifini reddetti! Adım adım Galatasaray'a geliyor Ramos, Real Madrid'in teklifini reddetti! Adım adım Galatasaray'a geliyor         
14:07
Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı         
13:50
Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor         
13:30
Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı         
12:47
Taşın üstündeki Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti         
12:43
Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu         
11:42
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 17:23:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya şampiyonu milli sporcular, 17 madalyayla yurda döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement