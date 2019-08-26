Son Dakika Haberleri: Dünya şampiyonu milli tekvandocunun hedefi Avrupa'da da altın
Son Dakika Spor Haber

Dünya şampiyonu milli tekvandocunun hedefi Avrupa'da da altın

1 saat önce

Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda +59 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Zehra Begüm Kavukcuoğlu, ekim ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda da zirveye çıkmak istediğini söyledi.

Dünya şampiyonu milli tekvandocunun hedefi Avrupa'da da altın, System.String[]

Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda +59 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Zehra Begüm Kavukcuoğlu, ekim ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda da zirveye çıkmak istediğini söyledi.

Özbekistan'da gerçekleştirilen şampiyonada +59 kiloda dünya şampiyonu olan Zehra Begüm Kavukcuoğlu, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Milli sporcuyu tebrik eden Vidinlioğlu, "Sporcumuzla şampiyona öncesi görüşmüştük. Bizler de sporcumuza ve antrenörümüze destek vermiştik. Daha öncesinde dile getirdiğimiz gibi özellikle sporun her alanına, amatör branşlara, gençlerimize destek olma sözümüz devam ediyor. Bundan sonrası için de sporcumuza her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğiz. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayacağız." diye konuştu.

Vidinlioğlu, Zehra Begüm'den olimpiyat başarısı beklediklerini belirterek, "Bundan sonrası artık olimpiyat şampiyonluğu. İnşallah o gururu hep birlikte yaşarız. Biz de o gururun bir parçası olmaktan mutluluk duyarız. Sporcumuz, Kastamonu'muzu, ülkemizi ve bizleri çok güzel temsil etti, onunla gurur duyduk. Bundan sonra da bütün desteklerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Milli tekvandocu Zehra Begüm ise Vidinlioğlu'na verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Güzel bir başarı elde ettiğini dile getiren milli sporcu şunları söyledi:

"Dünya şampiyonasında önemli bir başarı elde ettim. Bu başarı ile tüm Türkiye'yi sevindirdiğimi düşünüyorum. Şimdi sıra önümüzdeki ilk şampiyonada. Ekim ayında düzenlenecek Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek istiyorum. Asıl ve en büyük hedefim ise 2024 Olimpiyatları. 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılıp madalya ile dönmek istiyorum."

Zehra Begüm Kavukcuoğlu, önemli işler yapmak için yola çıktığını kaydederek, Türkiye ve Kastamonu'ya yeni gururlar yaşatmak istediğini vurguladı.

Milli sporcunun antrenörü Numan Haçat da ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çalıştıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Vidinlioğlu, milli tekvandocu ve antrenörüne hediye takdim etti.

Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cengiz Ünder sezona golle başladı
Medipol Başakşehir, Mehmet Topal'ı transfer etti! Barcelona, Real Betis'ten özür diledi! Le Havre, Ertuğrul Ersoy'u transfer etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 22:01:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya şampiyonu milli tekvandocunun hedefi Avrupa'da da altın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]