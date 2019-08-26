Dünya şampiyonu milli tekvandocunun hedefi Avrupa'da da altın

Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda +59 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Zehra Begüm Kavukcuoğlu, ekim ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda da zirveye çıkmak istediğini söyledi.

Özbekistan'da gerçekleştirilen şampiyonada +59 kiloda dünya şampiyonu olan Zehra Begüm Kavukcuoğlu, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Milli sporcuyu tebrik eden Vidinlioğlu, "Sporcumuzla şampiyona öncesi görüşmüştük. Bizler de sporcumuza ve antrenörümüze destek vermiştik. Daha öncesinde dile getirdiğimiz gibi özellikle sporun her alanına, amatör branşlara, gençlerimize destek olma sözümüz devam ediyor. Bundan sonrası için de sporcumuza her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğiz. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayacağız." diye konuştu.

Vidinlioğlu, Zehra Begüm'den olimpiyat başarısı beklediklerini belirterek, "Bundan sonrası artık olimpiyat şampiyonluğu. İnşallah o gururu hep birlikte yaşarız. Biz de o gururun bir parçası olmaktan mutluluk duyarız. Sporcumuz, Kastamonu'muzu, ülkemizi ve bizleri çok güzel temsil etti, onunla gurur duyduk. Bundan sonra da bütün desteklerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Milli tekvandocu Zehra Begüm ise Vidinlioğlu'na verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Güzel bir başarı elde ettiğini dile getiren milli sporcu şunları söyledi:

"Dünya şampiyonasında önemli bir başarı elde ettim. Bu başarı ile tüm Türkiye'yi sevindirdiğimi düşünüyorum. Şimdi sıra önümüzdeki ilk şampiyonada. Ekim ayında düzenlenecek Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek istiyorum. Asıl ve en büyük hedefim ise 2024 Olimpiyatları. 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılıp madalya ile dönmek istiyorum."

Zehra Begüm Kavukcuoğlu, önemli işler yapmak için yola çıktığını kaydederek, Türkiye ve Kastamonu'ya yeni gururlar yaşatmak istediğini vurguladı.

Milli sporcunun antrenörü Numan Haçat da ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çalıştıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Vidinlioğlu, milli tekvandocu ve antrenörüne hediye takdim etti.