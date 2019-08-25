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Dünya şampiyonu milli yelkenciye coşkulu karşılama

59 dakika önce

Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden ve 71 net puanla 16 yaş altı kategorisinde şampiyonluğa ulaşan milli sporcu Derin Baytur, İzmir'de coşkuyla karşılandı.

Dünya şampiyonu milli yelkenciye coşkulu karşılama, System.String[]

Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden ve 71 net puanla 16 yaş altı kategorisinde şampiyonluğa ulaşan milli sporcu Derin Baytur, İzmir'de coşkuyla karşılandı.

Kanada'nın Kingston kentinde, 16-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada mücadele eden milli sporcu, 71 net puanla 16 yaş altı kategorisinde şampiyonluğa ulaşırken, genel sıralamada ise beşinciliği elde etti.

33 ülkeden 117 sporcunun yer aldığı yarışmalarda şampiyon olan Baytur, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda ailesi, Türkiye Yelken Federasyonu Sportif Direktörü Fatih Özmen, Karşıyakaspor Kulübü yetkilileri ve vatandaşlarca karşılandı.

Alandakilerin alkış ve tezahüratlarla desteklediği Derin Baytur, "Türkiye" sloganları eşliğinde havalimanından ayrıldı.

Dünya Şampiyonası, Kanada, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:40 Kaynak: AA
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