Dünya şampiyonu 'Minik Herkül' altınla ödüllendirildi

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kolombiya'nın Bogata şehrinde yapılan Bedensel Engelliler Halter Dünya Kupası ve Olimpiyat Kota Yarışmasında 165 kilo kaldırarak Dünya Şampiyonu olan Abdullah Kayapınar'ı altınla ödüllendirdi.

Kolombiya'da yapılan Bedensel Engelliler Halter Dünya Kupası ve Olimpiyat Kotası yarışmalarında 49 kiloda mücadele eden Sivaslı Abdullah Kayapınar, yapmış olduğu 165 kiloluk kaldırışla kategorisinde Dünya Şampiyonu olmuştu.

Altın madalya ile Sivas'a dönen 'Minik Herkül' lakaplı Kayapınar, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ufuk Demir nezaretinde Sivas Valisi Salih Ayhan'a ziyarette bulundu. Minik herkülü kutlayarak her zaman yanında olduğunu ifade eden Vali Ayhan, yapılan şampiyona hakkında da bilgiler aldı. Vali Salih Ayhan, dünya şampiyonu Kayapınar'ı tebrik ederek altınla ödüllendirdi. - SİVAS