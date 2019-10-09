Dünya şampiyonu muhammed'e, derik'te coşkulu karşılama

ANTALYA'da düzenlenen Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda minikler kategorisinde dünya şampiyonu seçilen Muhammed Hamza Tepealtı (11), turnuvanın ardından geldiği memleketi Mardin'in Derik ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Antalya'da 65 ülkeden 850 sporcunun katılımıyla 28 Eylül- 5 Ekim tarihlerinde düzenlenen Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda milli takımda mücadele ederek 52 kiloda minikler kategorisinde dünya şampiyonu olan Muhammed Hamza Tepealtı, turnuvanın ardından Derik ilçesine geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman, Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Mustafa Dursun, antrenörü Cemal Çekin ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Karahan tarafından karşılanan Muhammed Hamza, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas ile makamında görüştü. Ziyarette Kaymakam Kafkas, dünya şampiyonu Muhammed Hamza'yı altın ve Türk bayrağı vererek ödüllendirdi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ve AK Parti Milletvekili Cengiz Demirkaya da Muhammed Hamza'yı telefonla arayarak tebriklerini illeti.