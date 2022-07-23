DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUĞU İTFAİYE KIYAFETLERİYLE KOŞTU - Son Dakika
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DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUĞU İTFAİYE KIYAFETLERİYLE KOŞTU

23.07.2022 12:06
DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUĞU İTFAİYE KIYAFETLERİYLE KOŞTU

İSTANBUL İtfaiyesi'nde 14 yıldır görev yapan Yasin Bilmez (41) itfaiye kıyafetlerini giyerek dünyanın birçok ülkesinde koştu.

İSTANBUL İtfaiyesi'nde 14 yıldır görev yapan Yasin Bilmez (41) itfaiye kıyafetlerini giyerek dünyanın birçok ülkesinde koştu. ABD Los Angeles'ta Polis ve İtfaiye Oyunları'nda 35 yaş üstü kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakıp dünya şampiyonu olan Bilmez, farkındalık yaratmak için Türkiye'de itfaiye kıyafetleriyle koştu. Görenler kendisine alkışlarla destek verdi. Bilmez, "Toplam 45 kiloluk ağırlıkla Üsküdar'da koştum, kendi yaş grubumda birinci oldum. Üsküdar'da koşarken çok olumlu tepkiler aldım, yaşlısından gencine benimle fotoğraf çekildiler. Yaşlı teyzelerin bana sarılmaları, terimi silmeleri beni çok mutlu etti. Bu ayın sonunda Konya'da düzenlenen bir yarışmada yarışacağım. Emekli olana kadar koşmaya devam edeceğim" dedi.

İstanbul İtfaiyesi'nde 2008 yılından beri görev yapan Yasin Bilmez (41) aslında beden eğitimi öğretmeni. Ancak 14 yıldır itfaiye eri olarak görev yapıyor. 7 yaşından beri koştuğunu belirten Bilmez, İstanbul İtfaiyesi'nde görev yaptığından beri itfaiye kıyafetlerini giyerek koşmaya devam ediyor. Bilmez, 2017 yılında ABD Los Angeles'ta düzenlenen, 68 ülke ve 10 binden fazla sporcunun katıldığı 2017 Polis ve İtfaiye Oyunları'nda 35 yaş üstü kategorisinde takım halinde tüm rakiplerini geride bırakıp dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Takım şampiyonluğunun ardından bireysel olarak Türkiye'yi ultimate firefighter (en sıkı itfaiyeci) yarışlarında temsil eden Bilmez, 35 yaş üstü kategorisinde dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandı. 2016 yılında da İspanya'da yapılan Avrupa Polis ve İtfaiye Oyunları'nda da altın madalya alarak 'en sıkı itfaiyeci' seçildi. Bilmez, geçen hafta ise Üsküdar'da farkındalık yaratmak için itfaiye kıyafetlerini giyerek Türkiye'de ilk kez koştu. Vatandaşlardan olumlu tepkiler aldığını ifade eden Bilmez, emekli olana kadar koşacağını belirtiyor.

"EMEKLİ OLANA KADAR KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

600 madalyaya sahip olduğunu söyleyen Yasin Bilmez, "1999 yılında Sakarya'da yaşıyordum. Deprem esnasında annemi göçük altından çıkardım, hikayem orada başladı. Birilerinin hayatına dokunmak, birilerini kurtarmak benim için onur verici. Eski Milli Atletim, 12 sene Milli Takım'da yarıştım. İtfaiyeye girdikten sonra Dünya İtfaiye Polis Oyunları'nın olduğunu öğrendim. Başvuru yaptım, Türkiye genelinde elemeler oldu. Elemeleri geçtikten sonra Milli Takım'a girdim. Dünya İtfaiye ve Polis Oyunları'nda belli bir aşamayı geçtikten sonra diğer ülkelerde yarıştım. İspanya, Bulgaristan, Amerika, Çin'de yarıştım. İlk Avrupa şampiyonluğunu 2016 yılında İspanya'da kazandım, 2017 yılında dünya şampiyonu oldum, 68 ülke 12 bin itfaiyeci katılmıştı. 2019 yılında Çin'de düzenlenen Dünya İtfaiye ve Polis Oyunları'nda dünya ikincisi oldum. Çalışmalarıma devam ediyorum, bu mesleğe aşık bir personel olarak bu kıyafeti giymek benim için mutluluk verici. İstanbul İtfaiyesi depremde, selde, yağmurda müdahalesini gerçekleştiriyor, ben bu alanda da ne kadar başarılı olduğumuzu göstermek istedik. Toplam 45 kiloluk ağırlıkla Üsküdar'da koştum, kendi yaş grubumda birinci oldum. Üsküdar'da koşarken çok olumlu tepkiler aldım, yaşlısından gencine benimle fotoğraf çekildiler. Yaşlı teyzelerin bana sarılmaları, terimi silmeleri beni çok mutlu etti. Bu ayın sonunda Konya'da düzenlenen bir yarışmada yarışacağım. Emekli olana kadar koşmaya devam edeceğim" dedi.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUĞU İTFAİYE KIYAFETLERİYLE KOŞTU - Son Dakika

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