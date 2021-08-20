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SPOR Dünya Şampiyonu Paralimpik Okçu Bahattin Hekimoğlu'nun Tokyo'daki hedefi altın madalya - Son Dakika

SPOR Dünya Şampiyonu Paralimpik Okçu Bahattin Hekimoğlu'nun Tokyo'daki hedefi altın madalya

20.08.2021 10:35

SPOR Dünya Şampiyonu Paralimpik Okçu Bahattin Hekimoğlu'nun Tokyo'daki hedefi altın madalya"Mete Gazoz, ülkemize çok büyük bir gurur yaşattı.

SPOR Dünya Şampiyonu Paralimpik Okçu Bahattin Hekimoğlu'nun Tokyo'daki hedefi altın madalya

" Mete Gazoz, ülkemize çok büyük bir gurur yaşattı. Aynı gururu ben de yaşatacağım"

Evinin salonunda ok atarak paralimpik oyunlara hazırlandı

ENVER ALAS/ İSTANBUL,(DHA)- Dünya Şampiyonu Paralimpik Okçu Bahattin Hekimoğlu, "Mete Gazoz, ülkemize çok büyük bir gurur yaşattı. Onu tebrik ediyorum. Aynı gururu ben de yaşatacağım. Başaracağıma inanıyorum" dedi.

Okçuluk kariyerinde 2017'de başlayan; 2018'de Avrupa, 2019'da dünya şampiyonuluğu başarısı yakalayan Bahattin Hekimoğlu'nun Tokyo'da düzenlenecek Paralimpik Oyunları'nda hedefi altın madalya. 16. Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla düzenlenen törenle İstanbul Havalimanı'ndan Tokyo'ya uğurlandı. İlk kez paralimpik oyunlarda yarışacak olan Avrupa ve dünya şampiyonu milli paralimpik okçu Bahattin Hekimoğlu, da Türkiye'nin madalya beklediği sporcular arasında yer alıyor.

Tokyo'ya hareketinden önce İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan milli sporcu, paralimpik oyunlarına çok iyi hazırlandığını belirtti. İlk kez paralimpik olimpiyatlarına katılacağı için çok mutlu olduğunu belirten Hekimoğlu, "Çok heyecanlıyım. 2017'de başladım bu spora. 2018'de Avrupa Şampiyonu oldum. 2019'da da dünya şampiyonu oldum. Dünya şampiyonu olarak Tokyo'ya gitmeye hak kazandım. İnşallah altın madalyayı kazanarak, ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi düşünüyorum. İnşallah bayramığımızı göndere çekmek, İstiklal Marşımızı okutmak nasip olur" diye konuştu.

EVİNİN SALONUNDA OK ATARAK PARALİMPİK OYUNLARA HAZIRLANDI

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın bir yıl ertelenmesi sonrasında antremanlarda bazı sıkıntılar çektiğini belirten Bahattin Hekimoğlu, pandemi nedeniyle yeri geldiğinde evinin salonunda ok atarak olimpiyatlara hazırlandığını söyledi. Hekimoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle olimpiyatlar ertelenmişti. Bunu avantaja çevirmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Yeri geldi evimin salonunda ok attım. Pandeminin hafiflemesiyle kamplarımız başladı. Güzel kamplar geçirdik. Şu anda hazır durumdayız. Okçuluk branşında 11 kotamız var. İnşallah 11 madalya ile gelmek istiyoruz. İnşallah benim hedefim altın madalya. Ülkeme elim boş gelmek istemiyorum. Bizi destekleyen birçok insan var. Onlar için elimden geleni yapacağım. Herkesten de dualarını eksik etmemesini istiyorum. Mete Gazoz çok büyük bir gurur yaşattı ülkemize. Onu tebrik ediyorum. Aynı gururu ben de yaşatacağım. Başaracağıma inanıyorum."

SPOR Dünya Şampiyonu Paralimpik Okçu Bahattin Hekimoğlu'nun Tokyo'daki hedefi altın madalya
SPOR Dünya Şampiyonu Paralimpik Okçu Bahattin Hekimoğlu'nun Tokyo'daki hedefi altın madalya
SPOR Dünya Şampiyonu Paralimpik Okçu Bahattin Hekimoğlu'nun Tokyo'daki hedefi altın madalya
SPOR Dünya Şampiyonu Paralimpik Okçu Bahattin Hekimoğlu'nun Tokyo'daki hedefi altın madalya
SPOR Dünya Şampiyonu Paralimpik Okçu Bahattin Hekimoğlu'nun Tokyo'daki hedefi altın madalya

Altın Madalya, Mete Gazoz, Okçuluk, Tokyo, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Dünya Şampiyonu Paralimpik Okçu Bahattin Hekimoğlu'nun Tokyo'daki hedefi altın madalya - Son Dakika


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