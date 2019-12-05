Dünya şampiyonu paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu, AA'nın

Dünya şampiyonu paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

Beytullah Eroğlu, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Şampiyon yüzücü, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da Kandil akşamı" fotoğraflarını beğenerek oy verdi.

Beytullah Eroğlu, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını beğendi.

Beytullah, spor kategorisinde Erhan Elaldı tarafından çekilen "Beytullah'ın azmi" başlıklı, kendisinin yer aldığı fotoğrafın da oylamada olmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Fotoğrafımın burada olmasından dolayı çok gururlandım. Anadolu Ajansı, her zaman bana destek oluyor. Benim fotoğrafıma oy verenlere de teşekkür ediyorum. Bütün fotoğraflar birbirinden güzeldi." değerlendirmesinde bulundu.