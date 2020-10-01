Dünya şampiyonu Ramil Guliyev: Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır

İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı

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Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2 milyar 803 milyon dolar azaldı