Dünya Şampiyonu Ramil Guliyev, TURKSPORU'na konuk olacak

TURKSPORU Buluşmaları'na, yarın akşam Avrupa ve dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev konuk olacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Türk sporunun yıldızlarını sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Turkcell'in Türk sporunu desteklemek ve bilinirliğini artırmak için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, Türkiye'nin önemli sporcularıyla gerçekleştirdiği canlı röportaj serisini bu kez bir yıldız atletle sürdürüyor. TURKSPORU Instagram adresi üzerinden canlı yayınlanacak TURKSPORU Buluşmaları'nın bu haftaki ilk konuğu 200 metrede Dünya ve Avrupa Şampiyonları'nda elde ettiği altın madalyalarla Türkiye'yi gururlandıran Ramil Guliyev olacak.

Yarın akşam saat 21.00'de gazeteci Murat Ağca ile sohbet edecek olan Guliyev, seyircilerden gelen anlık soruları da yanıtlayacak.

2017'de Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede rakiplerini kendisine yaklaştırmayan Guliyev, bir yıl sonra Berlin'de gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyon olmayı başarmıştı. Guliyev, bir yıl ertelenen Tokyo 2021 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etmişti.

Her hafta iki kez canlı olarak gerçekleştirilecek TURKSPORU Buluşmaları, 23 Nisan Perşembe günü ise 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye tarihinde ilk kez artistik jimnastik dalında ülkeyi temsil eden Göksü Üçtaş Şanlı ile devam edecek.



Kurulduğu günden bu yana her zaman Türk sporunun yanında olan Turkcell, sponsorluklarının yanı sıra olimpik branşlarda farkındalık ve bilinirliği artırmayı amaçlayarak TURKSPORU çatı projesini hayata geçirmişti. Turkcell, Türk sporuna şu ana kadar 800 milyon TL'nin üzerinde maddi destekte bulundu, yaklaşık 40 bin sporcunun yanında oldu.