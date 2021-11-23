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Dünya şampiyonu Razgatlıoğlu, Türkiye'ye döndü - Son Dakika

Dünya şampiyonu Razgatlıoğlu, Türkiye'ye döndü

23.11.2021 07:21

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 33 yıllık tarihindeki ilk Türk şampiyon sporcu olan Toprak Razgatlıoğlu, Türkiye'ye döndükten sonra yaptığı açıklamada, "Ülkemde böyle karşılanmak gurur verici." dedi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 33 yıllık tarihindeki ilk Türk şampiyon sporcu olan Toprak Razgatlıoğlu, Türkiye'ye döndükten sonra yaptığı açıklamada, "Ülkemde böyle karşılanmak gurur verici." dedi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunu genel klasmanda 564 puanla zirvede bitiren ve bu alanda Türkiye'ye tarihinde ilk şampiyonluk kupasını kazandıran milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Havalimanı'nda basına açıklama yaptı. Razgatlıoğlu, "Gerçekten çok mutluyum. Ülkemde böyle karşılanmak gurur verici." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada ise Razgatlıoğlu, "Çok zorlu bir sezon oldu. 8 ay süren bir sezonun ardından şampiyon olduk. Hayalimize kavuşmuş olduk, gurur verici. Türkiye'ye geldik, benim için çok güzel bir karşılama oldu." dedi.

Razgatlıoğlu, "Bir ilk oldu bu kategoride ilk defa bir Türk, şampiyon oldu. Daha fazlası için çalışacağım. Daha iyisi için elimden geleni yapacağım. Ülkemize bu şekilde dönmek çok güzel bir his." şeklinde konuştu.

Sofuoğlu: "Önümüzdeki 10 yılda zirvede kalacağına inanıyorum"

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ise "Razgatlıoğlu, 10 yıllık emeğinin karşılığını aldı. Çok zorlu bir şampiyonluk aldı. Toprak, zoru başardı." dedi.

Razgatlıoğlu'nun önünde daha uzun yıllar olduğunu ifade eden Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"Henüz 25 yaşında. 10 yıl gibi bir süre ülkemizi dünyanın motor sporları zirvesinde tutacağından umutluyum. Buraya kolay gelmedi. Eğer kolay gelseydi uzun yıllar kalamazdı. Ama çok uzun yıllar emek verdi, çok çalıştı, çabaladı, pes etmedi. Önümüzdeki 10 yılda zirvede kalacağına inanıyorum."

Dünya şampiyonu Razgatlıoğlu, Türkiye'ye döndü
Dünya şampiyonu Razgatlıoğlu, Türkiye'ye döndü
Dünya şampiyonu Razgatlıoğlu, Türkiye'ye döndü
Dünya şampiyonu Razgatlıoğlu, Türkiye'ye döndü
Dünya şampiyonu Razgatlıoğlu, Türkiye'ye döndü

Dünya Superbike Şampiyonası, Toprak Razgatlıoğlu, Şampiyon, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya şampiyonu Razgatlıoğlu, Türkiye'ye döndü - Son Dakika


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