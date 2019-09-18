Dünya şampiyonu rıza kayaalp türkiye'ye geldi (1)
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KAZAKİSTAN'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu .
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:03 Kaynak: DHA
KAZAKİSTAN'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp
, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu .Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp İstanbul
'a geldi
Görüntü Dökümü:
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-Kayaalp'in görüntüsü
-Açıklaması
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