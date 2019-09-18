Son Dakika Haberleri: Dünya şampiyonu rıza kayaalp türkiye'ye geldi (1)
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Dünya şampiyonu rıza kayaalp türkiye'ye geldi (1)

1 saat önce

KAZAKİSTAN'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu .

Dünya şampiyonu rıza kayaalp türkiye'ye geldi (1), System.String[]
KAZAKİSTAN'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu .Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp İstanbul'a geldi

Görüntü Dökümü:
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-Kayaalp'in görüntüsü
-Açıklaması


Rıza Kayaalp, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:03 Kaynak: DHA
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