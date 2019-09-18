Dünya şampiyonu rıza kayaalp türkiye'ye geldi
1 saat önce
KAZAKİSTAN'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu .
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:08 Kaynak: DHA
KAZAKİSTAN'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu .Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp İstanbul'a geldi
13 kişinin alınacağı İBB'nin iştiraki Medya AŞ'ye 5 bin başvuru yapıldı Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce yorumu: Benim Cumhurbaşkanı adayım Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması: Bazı şeyler geçmişte kaldı Dilek İmamoğlu eşi Ekrem İmamoğlu'nu anlattı: Tam bir doğuştan lider