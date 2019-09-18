Son Dakika Haberleri: Dünya şampiyonu rıza kayaalp türkiye'ye geldi
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Dünya şampiyonu rıza kayaalp türkiye'ye geldi

1 saat önce

KAZAKİSTAN'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu .

KAZAKİSTAN'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu .Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp İstanbul'a geldi

Dünya şampiyonu rıza kayaalp türkiye'ye geldi

Rıza Kayaalp, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:08 Kaynak: DHA
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