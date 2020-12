"Dünya şampiyonu" Sırp su topçu Nikola Radjen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşayan Sırp su topçu Nikola Radjen, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kariyerini Yunanistan'ın AEK takımında sürdüren Radjen, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilip oylamaya sunulan kareleri tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

"Haber" kategorisinde Jason Zenda'nın "Çin'den yayılan salgın" fotoğrafını seçen Radjen, bu karenin 2020'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının gölgesinde geçtiğini hatırlatan bir fotoğraf olduğunu söyledi.

Salgının dünyanın bir anda durabileceğini ve insanların mevcut şartlara ayak uydurabileceklerini gösterdiğini kaydeden Radjen, seçtiği bu fotoğrafın 2020 yılını yansıttığını ifade etti.

"Yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafına oy veren Radjen, her insanın imkanlar el verdiğince eksiksiz bir yaşam sürmesi gerektiğini belirterek, "Bu fotoğraf bin sözcüğe değer." ifadelerini kullandı.

"Spor" kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" fotoğrafını seçen Radjen, "Buzun üzerinde daha çok paten ve hokey görmeye alıştık. Bu fotoğraf içinde küçük bir zıtlık barındırıyor." dedi.

Radjen, gelecek yıl oylamaya sunulacak fotoğraflar arasında su topu dünyasından da fotoğrafların yer alması temennisinde bulundu.

Türkiye'yi birçok kez ziyaret ettiğini ve güzel anılar biriktirdiğini anlatan Radjen, "Türkiye harika bir tatil destinasyonu. İnsanları çok nazik ve misafirperver. Türkiye'yi herkesin ziyaret etmesini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.