Dünya Şampiyonu Sporcuya Sürpriz Karşılama
1 saat önce
Belek'te yapılan ve 69 ülkeden 396 sporcunun katıldığı Dünya-Para Tekvando Şampiyonası'nda Mehmet Sami Saraç K42 A +75 kategorisinde Dünya Şampiyonu oldu.
Belek
'te yapılan ve 69 ülkeden 396 sporcunun katıldığı Dünya-Para Tekvando Şampiyonası'nda Mehmet Sami
Saraç K42 A +75 kategorisinde Dünya Şampiyonu oldu.
Milli sporcu Mehmet Sami Saraç'ı Konya
'ya dönüşünde öğrencileri Türk bayraklarıyla karşıladı. Karşılama programı sonunda öğrenciler Saraç'a çeşitli hediyeler verirken, sporcunun oldukça duygulandığı görüldü.
Milli sporcu Saraç kendisini karşılayan tüm öğrenci ve velilere teşekkür ederek, toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:39 Kaynak: AA
Türk ve Alman Sporcu Arasındaki Unvan Maçında Ortalık Fena Karıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'daki Enkaz Alanına Giderek İnceleme Yaptı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kartal'da Çöken Binada Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi
Hadise'nin Erkek Kuaförüyle Yatakta Bornozla Hopladığı Video Eleştiri Yağmuruna Tutuldu