Son Dakika Haberleri: Dünya Şampiyonu Sporcuya Sürpriz Karşılama

Dünya Şampiyonu Sporcuya Sürpriz Karşılama

1 saat önce

Belek'te yapılan ve 69 ülkeden 396 sporcunun katıldığı Dünya-Para Tekvando Şampiyonası'nda Mehmet Sami Saraç K42 A +75 kategorisinde Dünya Şampiyonu oldu.

Dünya Şampiyonu Sporcuya Sürpriz Karşılama, System.String[]
Belek'te yapılan ve 69 ülkeden 396 sporcunun katıldığı Dünya-Para Tekvando Şampiyonası'nda Mehmet Sami Saraç K42 A +75 kategorisinde Dünya Şampiyonu oldu.

Milli sporcu Mehmet Sami Saraç'ı Konya'ya dönüşünde öğrencileri Türk bayraklarıyla karşıladı. Karşılama programı sonunda öğrenciler Saraç'a çeşitli hediyeler verirken, sporcunun oldukça duygulandığı görüldü.

Milli sporcu Saraç kendisini karşılayan tüm öğrenci ve velilere teşekkür ederek, toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:39 Kaynak: AA

Belek, Mehmet Sami, Güncel
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