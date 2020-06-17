Dünya şampiyonu sprinter Coleman'a spordan geçici men

Atletizmde 100 metre dünya şampiyonu Christian Coleman, doping testleri için 12 ay içerisinde 3 kez yer bildirimi yaptığı yerde bulunmadığı için tedbirli olarak yarışmalardan men edildi.

Atletizmde Dürüstlük Birimi'nin (AIU) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, testlere kasıtlı olarak girmeme gerekçesiyle Christian Coleman'ın spordan geçici olarak men cezası aldığı belirtildi.2019'da Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 100 metre ile 4x100 metre bayrak yarışı kategorilerinde altın madalya elde eden 24 yaşındaki Coleman'ın, bu cezayla koronavirüs nedeniyle gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma olasılığı riske girdi.