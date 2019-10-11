Dünya şampiyonu Tatlı'dan Vali Akıyık'a ziyaret

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Antalya'da gerçekleştirilen Muay Thai Gençler Dünya Şampiyonasında kendi kategorisinde birinci olan Gizem Nur Tatlı'yı makamında kabul etti.



Gizem Nur Tatlı'nın başarısından dolayı gururlandıklarını belirten Vali Akbıyık, sporcu ve Antrenörü Özel Harekat Polisi Ünal Aşık'ı tebrik etti. Vali İdris Akbıyık, "Biz de devlet olarak gençlerimizi destekliyoruz. Bu kızımızı Polis Gücü Kulübü eğitti, yetiştiriyor. Binlerce de lisanslı sporcuları var. Hakkari'de her alanda olduğu gibi sporda da önce Türkiye'de daha sonra da dünyada Gizem Nur kızımızın aldığı gibi şampiyonluklar, birincilikler alacağız. Bu başarının öğrencilerimize, gençlerimize örnek olmasını diliyorum" dedi.



Açıklamanın ardından Vali Abıyık, şampiyon sporcuya başarılarından dolayı altın hediye etti.



Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Reşit Güldal ile Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de hazır bulundu. - HAKKARİ