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SPOR Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu basınla buluştu - Son Dakika

SPOR Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu basınla buluştu

23.11.2021 11:27

Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu basınla buluştuToprak Razgatlıoğlu: Şampiyon olursam babama armağan edeceğim demiştim, çok mutluyumKenan Sofuoğlu: Toprak, önümüzdeki 10 yıl Türkiye'yi temsil edecek yetenekte bir sporcuAndrea Dosoli: En iyi sezonumuzu geçirdik diyebilirizAta SELÇUK - Serhan...

Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu basınla buluştu

Toprak Razgatlıoğlu: Şampiyon olursam babama armağan edeceğim demiştim, çok mutluyum

Kenan Sofuoğlu: Toprak, önümüzdeki 10 yıl Türkiye'yi temsil edecek yetenekte bir sporcu

Andrea Dosoli: En iyi sezonumuzu geçirdik diyebiliriz

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK/ - Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan Red Bull sporcusu, Pata Yamaha Fabrika Takımı ile yarışan Toprak Razgatlıoğlu, basın mensupları ile bir araya geldi.

Red Bull Türkiye ve Yamaha Motor Türkiye'nin ev sahipliğinde, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısına, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Ak Parti Sakarya Milletvekili ve efsane Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, Yamaha Motor Avrupa Asfalt Yarışları Müdürü Andrea Dosoli ve Dünya Superbike şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu katıldı.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU: ŞAMPİYON OLURSAM BABAMA ARMAĞAN EDECEĞİM DEMİŞTİM, ÇOK MUTLUYUM

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Kulübü, TMF ve Yamaha Türkiye'ye teşekkür ederek sözlerine başlayan Toprak Razgatlıoğlu, şunları söyledi: "Kenan ağabey beni Superbike padoğuna getirdi ve o yarışta birinci oldum. Bu sayede Superbike kariyerim başladı. Beraber yarışlara gitmeye başladık, birbirimizi daha çok tanıdık, ağabey-kardeş ilişkimiz başladı. O'nun benimle alakalı çizdiği yol, şu anda olduğum konum çok daha farklı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Verdiği emeklerin karşılığını ona veriyorum. Kolay bir sezon olmadı. Bazen takım hatası, bazen bizlerin hatası? Uzun süren bir sezonun sonunda şampiyon olduk ve hayallerimize kavuştuk. Sezon ortasında tek bir şey istedim, şampiyon olursam babama armağan edeceğim demiştim. Kendisi bunu yaşayamadı, göremedi. Red Bull ailesine çok teşekkür ederim. 2014'ten beri beraberiz. Hem kötü hem iyi günlerimde benimle beraber oldular. İnsan ister istemez attığı fotoğraflarda yorumlara bakıyorum. Sizlerin yorumları benim için çok önemliydi. Hepinize teşekkür ederim."

KENAN SOFUOĞLU: TOPRAK, ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK YETENEKTE BİR SPORCU

Efsane Red Bull sporcusu ve Ak Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu'nun başarısından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Toprak'ın başarısının Türkiye'de duyulması, takdir görmesi bizi gururlandırdı. Benim kariyerimde 5 kez dünya şampiyonluğu yaşadığım dönemlerde Red Bull ile beraberdim. 2012'de Red Bull'la bir adım attık. Genç sporcuları çıkartmamız gerekiyor demiştik. Sakarya'da bir eleme yaptık ve Türkiye'de bu işe gönül vermiş, aileler, çocukları varsa Sakarya'ya gelsinler demiştik. Özellikle davet ettiğimiz sporcular da vardı, Toprak bunlardan biriydi. O elemede Toprak, Red Bull sporcusu olarak seçildi. Biz uzun yıllar emek verdik, Türkiye'de çok duyulmadı ama Toprak'ın çok destekçisi vardı. Herkesin eleştirdiği bir karar verdik. 3 ya da 4'üncü şampiyonluğumdu, Türkiye bu şampiyonluğa doymuştu. Ülkenin ihtiyacı olan Superbike şampiyonluğuydu. Toprak'a Superbike'ta tarih yazmasını istedim. Kimse bu kararımı beğenmedim, Supersport'ta yarışmasını istiyorlardı. 2018 yılında ilk kez dünya şampiyonasında start aldı Toprak. Geleceğin Türk dünya şampiyonu olacak demiştim. 2021 yılında ise Toprak tarih yazdı. Zor günler geçirdik, Kawasaki'den Yamaha'ya transfer olduk. Yamaha'da istediği performansı sergileyemedi ilk başlarda. Çok şükür ki sonunda şampiyonluğa ulaştık. Çok yetenekli, çok başarılı, dünya genelinde çok sevilen bir sporcu haline geldi. Ne Alanya'da ne Sakarya'da ne Türkiye'de, Toprak'ı Endonezya'dakilerin ya da İtalya'dakilerin tanıdığı kadar kimse tanımıyor. Çok saygılı, çok sevilen ve çok başarılı bir sporcu. İnşallah önümüzdeki 10 yıl Türkiye'yi temsil edecek yetenekte bir sporcu" dedi.

ANDREA DOSOLI: EN İYİ SEZONUMUZU GEÇİRDİK DİYEBİLİRİZ

Yamaha Motor Avrupa Asfalt Yarışları Müdürü Andrea Dosoli ise şöyle konuştu: "Benim için bugün burada olmak büyük bir zevk. Burada başardıklarımızın harika olduğu anlamına geliyor. Yamaha için çok anlamlı bir başarı. Harika bir sezon geçirdik, en iyi sezonumuz diyebiliriz. Yamaha bu yıl bir yığın şampiyonlukla çok başarılıydı. Ama özellikle Superbike'ta çok başarılı oldu. Superbike'taki tüm unvanları aldık. Superbike'ta daha çok önce bu yılki kadar iyi bir başarı yakalamadık. Ben şu ana kadar böyle bir rekabet görmedim. Bu çok özel bir şeydi. Toprak bunu başardığı için bu başarı daha da önemli. Yamaha 3 unvanı alabildi, Toprak hiçbir hata yapmadı. Puan almadığı zamanlar bu onun suçu değildi, ya bizim ya da başkalarının suçuydu. İnanılmaz bir zevkti onu izlemek son 2 sezonda. Bu hikaye 2,5 yıl önce başlamıştı. Kenan Sofuoğlu da çok önemli bir rol üstlendi. Birkaç kez bir araya geldik. Birkaç yıldan beri de Toprak'ı takip ediyorduk. Superbike'ta kendisi iyi sonuçlar elde etmeye başlamıştı. Ancak beni en çok etkileyen, kendisiyle yaptığımız toplantıda ben Yamaha'ya katılmak istiyorum dedi. Çünkü ben Yamaha için dünya şampiyonu olmak istiyorum dedi. Bu kelimeler her zaman aklımda kalacak. Yüzde 100 emindim ki Toprak bizim için doğru sürücüydü. Böylesine kıran kırana rekabet olduğu bir sezonda bunu kazanması daha da anlamlı oldu. Toprak'a nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum, kelime bulamıyorum. Kendisini tebrik ediyorum."

Konuşmaların ardından Toprak Razgatlıoğlu, Kenan Sofuoğlu ve Andrea Dosoli, kupayla birlikte poz verdi.

SPOR Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu basınla buluştu
SPOR Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu basınla buluştu
SPOR Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu basınla buluştu
SPOR Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu basınla buluştu
SPOR Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu basınla buluştu

Toprak Razgatlıoğlu, Kenan Sofuoğlu, Şampiyon, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu basınla buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu basınla buluştu - Son Dakika
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