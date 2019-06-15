Son Dakika Haberleri: Dünya Şampiyonu unvanlı Arslan'a Arjantinli rakip
Son Dakika Spor Haber

Dünya Şampiyonu unvanlı Arslan'a Arjantinli rakip

23 dakika önce

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan'ın yeni rakibi Arjantin'den Cesar David Crenz oldu.

Dünya Şampiyonu unvanlı Arslan'a Arjantinli rakip, System.String[]
Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan'ın yeni rakibi Arjantin'den Cesar David Crenz oldu.

Tecrübeli ve daha uzun boylu bir boksör olan Cesar, Dünya şampiyonlarından Yoan Pablo Hernandez ve Oleksandr Usyk'e karşı muhteşem maçlar çıkarmış bir isim. Sporcumuza göre on yaş daha genç olan Cesar, 1.95 santimetrelik boyu ile daha uzun kollara sahip bir dövüşçü. 22 Haziran Cumartesi gecesi güney Almanya'nın Allgu bölgesindeki Wangen kentinde ringe çıkacak olan Fırat Arslan, sparring antrenmanlarına da başladı. Her gün üç ile dört ayrı boksör ile sparring yapan sporcumuz, formunun zirvesinde yer alıyor.

Vedat Alayz, dünyaya model olduk

Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, dünyaya örnek olduklarını belirterek, "Alman basını Fırat'a 'Model Sporcu' diyor. Dünya medyası 'İnsanlığın gelişmiş yeni modeli' diyor. O zor bir spora rağmen adeta dünya ve insanlığın sınırlarını zorluyor. Dünyaya yeni bir insan modeli sunuyor. Gelişen dünyanın modern imkanlarını kullanırsan yaşın hiçbir önemi yok diyor adeta. Eskiden 49 yaşına gelen insanlar elinde baston ile zar-zor yürürken, Fırat Arslan, yakında 49 yaşına giriyor olmasına rağmen dünya şampiyonlarını ringlere gömüyor. Fırat, insanlığa, çalışırsan, disiplini elden bırakmazsan, kendine iyi bakar ve sağlıklı beslenirsen 49 yaşında dahi olsan dünya şampiyonluk maçı yapabilecek kadar sağlıklı ve güçlü olabilirsin diyor. Şampiyon, bu yaşına rağmen gösterdiği performans ve gücü ile bilimin sınırlarını zorluyor ve dünyadaki tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlanıyor ve bunu başarabilecek güçte" dedi. Gelecek yılın başında yapacağı dünya şampiyonluk maçını kazanırsa, tüm zamanların gelmiş geçmiş en yaşlı dünya şampiyonu olabilmenin planlarını yaptığı belirten Arslan'da yaptığı açıklamada; " Yaptığım sporun oldukça zor olduğunu, hatta en zor sporlardan biri olduğunu biliyor ve ona göre çalışıyorum. 49 yaşında olmama rağmen kendimi çok iyi hissediyorum" diyerek Arjantinli rakibinden çekinmediğini ve maçı kazanacağını iddia etti. Spordaki başarıları kadar örnek kişiliği ile de dikkatleri üzerine çeken Arslan, beslenmenin de önemine dikkat çekiyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:04 Kaynak: İHA
türk, arjantin, fırat arslan, fırat, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ayrılmak isteyen kız arkadaşının kalça kemiğini kırdı, 10 ay hapis cezası aldı Türk antrenör Tuğberk Tanrıvermiş, Roma'nın genç takımını şampiyonluğa taşıdı İmamoğlu ile Yıldırım'ın canlı yayın hizmetini üstlenen şirket sosyal medyada gündem oldu! Gomis'ten net Fenerbahçe mesajı: Asla gitmem

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 10:27:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Şampiyonu unvanlı Arslan'a Arjantinli rakip
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]